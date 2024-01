Bárbara Rey reacciona de una manera inesperada a la entrevista de su nuera

Ha pasado más de un mes desde que Ángel Cristo Jr. rompiera su silencio en De Viernes, el nuevo programa de Santi Acosta y Beatriz Archidona para las noches de Telecinco que, producido por Producciones Mandarina, está dedicado a la crónica social de nuestro país con entrevistas exclusivas y tertulias. Sin embargo, su nombre y el de Bárbara Rey siguen dando (y mucho) de que hablar. Más aún, después de que Ana Herminia, la novia de Ángel, se sentara hace escasos días en el plató del mismo formato para hablar de todo lo sucedido entre madre e hijo.

Herminia ha estado al lado de Ángel durante mucho tiempo y es conocedora, por tanto, de algunos de los episodios más complicados en la vida del hermano de Sofía Cristo para con la relación con su madre, como los dos intentos de suicidio de Ángel Cristo Jr. tras una fuerte discusión entre él y Bárbara. «Creo que ha sido lo más difícil que Ángel ha tenido que contar. Esa noche, después de la pelea, Ángel cogió la pistola de su padre, se montó en su coche, se fue a un descampado, agarró la pistola y se disparó a sí mismo. Gracias a Dios la bala no salió. Fue una tontería que se escapó de las manos y si me hubiesen escuchado ambos no hubiese tenido que pasar todo lo que pasó. Ángel era un niño tembloroso, indefenso, con miedo (…) por una tontería. Ahí me di cuenta que había algo detrás», contó Ana.

Ana Herminia en ‘De Viernes’ / Telecinco

La joven desveló, asimismo, la advertencia que Bárbara Rey le hizo cuando empezó a salir con su hijo. «Ángel tiene el carácter muy fuerte. Tiene el carácter igual que su padre», declaró Bárbara, según Ana. Unas palabras a las que Herminia contestó muy tajante. «Le respondo: Tu hijo no es un maltratador. Tu hijo es como un perro al que le han dado muchos golpes. Yo tengo un carácter muy fuerte. He tenido que ser una guerrera toda mi vida. Solitaria total. Mi experiencia con Ángel es que es una cerilla. Habremos peleado solo una vez y fue por un ataque de celos mío por una tontería», expresó.

La reacción de Bárbara Rey a la entrevista de Ana

Ante tales declaraciones, Bárbara Rey habría reaccionado, muy sorprendentemente, con tranquilidad. Ha sido Pepe del Real, colaborador de Vamos a ver, en Telecinco, quien este martes ha explicado qué le ha contado la madre de Ángel Cristo Jr. en estos últimos días: «Llamé a Bárbara Rey para felicitarla por el nuevo año y, ya de paso, preguntarle por la entrevista que ha dado la novia de su hijo. Es que en esa entrevista Ana Herminia no deja de confesar que su pareja ha sufrido un ictus y que su madre no tenía ni idea», ha comenzado diciendo.

Ana Herminia en ‘De Viernes’ / Telecinco