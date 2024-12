Bárbara Rey admite al fin que extorsionó a Juan Carlos I: "No fue un chantaje, sino un préstamo"

Bárbara Rey ha reconocido finalmente haber ejercido presión sobre el Rey emérito Juan Carlos I mediante la grabación sistemática de sus encuentros y conversaciones. «Yo no lo llamaría chantaje, lo llamaría préstamo. Y lo volvería a hacer», declaró la vedette, contradiciendo sus anteriores negativas sobre haber recibido dinero a cambio de su silencio. Esta revelación se produjo durante la emisión del especial Bárbara Rey: Mi Verdad en Telecinco, un programa donde la artista abordó sin reservas los episodios más controvertidos de su vida. El formato no solo exploró su compleja relación con el Rey emérito -incluyendo la existencia de fotografías y grabaciones comprometedoras-, sino también las recientes y graves acusaciones de su hijo Ángel Cristo Jr., quien ha denunciado públicamente haber sufrido experiencias traumáticas durante su infancia.

«¿Que fue un error? Pues sí», confesó al periodista Santi Acosta. Durante la entrevista, Bárbara Rey profundizó en su relación con Juan Carlos I, pasando de víctimaria a víctima: «Lo que él hizo conmigo antes se consideraría un honor; ahora se llamaría acoso».

«El Rey [Juan Carlos I] está en deuda conmigo. Porque no lo he sido nunca, pero si tengo que serlo, como puta, voy a ser la más cara del mundo». Así confesaba en la actriz Bárbara Rey el chantaje al ahora Rey emérito en un audio que publicó en exclusiva OKDIARIO el pasado mes de octubre y que causó conmoción por ser la primera vez en la que se escuchaba a la vedette admitir algo que hasta entonces había negado. «Le puede costar la Corona, le puede costar todo. Y que no piense jamás que le tengo miedo», declaró Bárbara Rey refiriéndose al Rey Juan Carlos I en unos audios revelados por OKDIARIO en octubre. Estas grabaciones supusieron un punto de inflexión al ser la primera vez que la vedette admitía públicamente lo que hasta entonces había negado sistemáticamente.

En las grabaciones, Bárbara Rey, cuyo nombre real es María García García, se expresaba con contundencia: «A mí, que nací en Totana y tuve la mala suerte de tropezarme con ese hombre en mi camino… ¡No lo va a conseguir! Podrán matarme, pero lo harán con la cabeza muy alta y sabiendo el mundo entero a qué persona me he enfrentado, qué persona ha engañado a este país y a este mundo». La revelación contrasta marcadamente con sus declaraciones previas. En una entrevista para Cuatro en 2023, Rey había negado haber recibido pagos por su silencio, alegando: «Solo sé que trabajé en televisiones públicas y el dinero que cobraba era público. Si alguna vez hubo algo que saliera de otros fondos, lo desconozco por completo».

Sin embargo, los audios publicados por OKDIARIO no solo evidenciaron las amenazas, sino que también revelaron la recepción de 35 millones de pesetas a través de un intermediario. En una de las grabaciones más reveladoras, Rey se dirige a un supuesto emisario del Rey emérito: «Me matarás, porque es lo que has pretendido durante mucho tiempo. Pero no olvides que has estado mucho tiempo unido a mí y esa muerte siempre irá unida a ti. Y esa unión jamás se va a deshacer».

Los audios revelados expusieron que Bárbara Rey recibió inicialmente 20 millones de pesetas a través de un intermediario, fondos destinados específicamente a saldar la deuda hipotecaria de su vivienda. Esta cantidad se fue incrementando progresivamente durante el año hasta alcanzar un total de 35 millones de pesetas. Sin embargo, estas cantidades resultaron significativamente inferiores a lo inicialmente acordado, lo que generó recelos y desconfianza por parte de la ex vedette hacia sus interlocutores. La discrepancia entre lo prometido y lo efectivamente entregado marcaría un punto de inflexión en las negociaciones.

La vedette concluía con una declaración que cuestionaba la legitimidad de la institución: «Siempre he querido protegerle, pero ya no quiero hacerlo más. Quiero que la gente se entere de cómo es él, que se sepa si merece estar donde está, si su familia merece estar donde está… Y si cree que con la prepotencia y el poder puede chafarnos el cuello a todos y a este país, no lo va a conseguir».