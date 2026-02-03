De su ático en Barcelona al vértigo del cine: la historia no contada de Carlos Cuevas

Esta noche, el plató de El Hormiguero recibirá a tres grandes actores españoles: Carlos Cuevas, Miguel Bernardeau y Miguel Ángel Silvestre, quienes presentarán su última película La Fiera. Aunque todos son conocidos, probablemente el más desconocido para el gran público sea Carlos Cuevas, un intérprete cuya carrera, pese a su juventud, ya está marcada por el talento, la constancia y una sorprendente madurez profesional. Su participación en la charla promete revelar detalles de su trayectoria, de su vida personal y de su visión sobre la interpretación, mostrando al público un lado más cercano y humano de un actor que ha crecido frente a las cámaras.

Carlos Cuevas nació en Moncada y Reixach, Barcelona, en 1995, y desde muy pequeño mostró una inclinación natural por las artes escénicas. A los cinco años comenzó su experiencia en el mundo audiovisual a través de anuncios publicitarios para marcas como Cola Cao, Fairy o Kinder, lo que le permitió familiarizarse con la cámara y el ritmo del trabajo actoral sin perder su infancia. Su primer papel relevante llegó con Ventdelplà, donde interpretó a Biel Delmàs durante siete temporadas, consolidándose como un joven talento del audiovisual catalán. Sin embargo, su gran salto llegó en 2015 con Merlí, donde dio vida a Pol Rubio, un personaje que lo convirtió en un ídolo adolescente y le abrió las puertas a nuevas oportunidades en televisión, teatro y cine. La serie fue un fenómeno tanto en España como en Latinoamérica, y el posterior spin-off Merlí: Sapere Aude le permitió explorar la madurez de su personaje y consolidar su posición como actor protagonista.

Miguel Bernardeau, Carlos Cuevas y Miguel Ángel Silvestre en un estreno. (Foto: Gtres)

Más allá de la televisión, Carlos ha demostrado su versatilidad en cine y teatro. Ha participado en películas como Cruzando el límite, La piel del tambor y Gente que viene y bah, así como en montajes teatrales exigentes como Jauría, demostrando que su formación y talento no se limitan a la pantalla. Su reciente papel en La Fiera, junto a Miguel Ángel Silvestre y Miguel Bernardeau, explora el mundo del salto B.A.S.E. con traje de alas, un deporte extremo que combina riesgo, adrenalina y superación personal, reflejando nuevamente su capacidad para asumir papeles físicamente exigentes y emocionalmente complejos.

Pese a su proyección, Carlos mantiene una vida personal discreta. Vive en Barcelona, lejos del bullicio de Madrid, en un apartamento luminoso y minimalista en Sarrià-San Gervasi, donde busca calma y privacidad. Aunque ha sido vinculado sentimentalmente con diversas figuras, él mismo ha afirmado que protege su intimidad y que las personas que ama no deben «pagar un peaje» por su fama. Su filosofía es clara: la notoriedad debe centrarse en su trabajo, no en su vida privada.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Carlos Cuevas (@carloscuevas)

Carlos es también un hombre de múltiples intereses: amante del deporte, el surf, la lectura y la literatura, ha participado en espectáculos que combinan filosofía y poesía, reflejo de su curiosidad intelectual y de su deseo de explorar distintas formas de expresión artística. Su relación con las redes sociales es mesurada; las usa de manera funcional, sin permitir que condicionen su vida o su carrera. Hoy, en El Hormiguero, los espectadores tendrán la oportunidad de conocer no solo al actor que protagoniza una de las películas más esperadas del año, sino también al joven catalán que ha construido una carrera sólida desde la infancia, combinando talento, disciplina, discreción y un estilo personal que enamora tanto dentro como fuera de la pantalla.