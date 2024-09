La muerte de Jimmy Giménez-Arnau en la tarde de ayer, ha hecho que quienes fueran compañeros suyos en Sálvame le hayan rendido un sentido homenaje en el programa Ni que fuéramos de Canal Quickie y TEN, este miércoles. El espacio dirigido por David Valldeperas y presentado por María Patiño ha recordado los mejores momentos del televisivo en Telecinco, al tiempo que ha desvelado cuáles eran los deseos de Jimmy antes de morir. Lo que ha servido de premisa para que Víctor Sandoval, Marta Riesco o Belén Esteban, hayan hablado de cómo desean que sea su propio funeral.

El intérprete de Nachopolízate ha desvelado que si muere antes que sus perros, Belén Esteban deberá hacerse cargo de las cenizas y de los canes. Por su parte, Marta Riesco ha dicho que, al igual que su compañero, ella también quiere ser incinerada. Sin embargo, le gustaría que se esparzieran sus restos en mitad de una discoteca o de una afombra roja. «Yo quiero un fiestón, me quiero ir por todo lo alto. Quiero estar muerta igual que viva, pasándomelo bien y habiendo asumido todos mis errores. Quiero que me incineren en Madrid y que después lancen mis cenizas en una buena discoteca o en una alfombra roja», ha explicado.

Los colaboradores de ‘Ni que fuéramos’ en plató. (Foto: Canal Quickie)

Y ¿Qué hay de la ‘Princesa del pueblo’? Aunque Belén Esteban se ha mostrado muy reticente a hablar de sus últimas voluntades porque le da «mucho miedo pensar en la muerte», finalmente lo ha hecho. Y con detalles. Belén ha confesado que ya ha dejado instrucciones a su más allegados para cuando muera. Especialmente a su esposo, Miguel Marcos, el conductor de ambulancias que le robó el corazón hace más de cinco años. «Esto ya lo sabe mi marido. Y luego tengo una carta para mi amigo Raúl de cosas que tiene que hacer, la he escrito ya, no son las últimas voluntades, es algo más sentimental. Pareceré muy antigua pero me han educado así. Aparte de que vengan mis amigos, quiero que me velen por la noche. Que mi familia me vele por la noche», ha comenzado diciendo. «Quiero que la caja esté tapada, aunque sé esto a mi madre le va a matar. Quiero que haya una foto mía al estilo americano en la que salga guapísima. Me gusta la primera que tenían en Telecinco, pero no la he conseguido», ha añadido la colaboradora.

Pero más allá de los elementos que le gustaría que estuvieran en el momento de honrar su memoria, Belén también se ha referido a quienes quiere que lo hagan. O más bien no. «Hay personas que no quiero que vayan a mi velatorio, y si van que las echen», ha dicho tajante, aunque sin revelar ninguno de los nombres que estarían ya escritos en una lista. «Yo tengo todo muy bien hecho por si algún día me pasa algo y a mí lo único que me preocupa es mi hija, mi madre y mi marido. La gente que lo tiene que saber lo sabe», ha asegurado.

Belén Esteban en ‘Ni que fuéramos’. (Foto: Canal Quickie)

La emotiva despedida de Belén Esteban a Jimmy Giménez-Arnau

Jimmy Giménez-Arnau fallecía este martes, 17 de septiembre, a los 81 años de edad. Tras conocerse la noticia han sido numerosos los compañeros y amigos que se han acercado al tanatorio de Tres Cantos, en Madrid, para darle su último adiós. Una de las primeras en hacerlo ha sido Belén Esteban, quien compartió plató con él durante muchos años. La ‘Princesa del pueblo se ha mostrado muy emocionada con la pérdida. «No nos lo creíamos. Se nos ha ido un gran compañero y amigo. Me quedo con su buen humor y su lealtad. Es que a mí me quería muchísimo y yo a él», ha dicho Belén ante los medios presentes en el tanatorio.