Así es la vida actual de Rafa Castaño tras ganar el bote millonario de ‘Pasapalabra’

Rosa Rodríguez se ha convertido en la nueva ganadora de Pasapalabra tras participar en 307 programas y conseguir el mayor bote de la historia del concurso, valorado en 2.716.000 euros. Esta cifra se acerca mucho a la obtenida por Rafa Castaño algo más de dos años, cuando logró acertar por completo el famoso Rosco del espacio televisivo y se llevó un premio de 2.272.000 euros. Como era de esperar, la reciente victoria de la mencionada ha sido inevitablemente comparada con la de Castaño, algo que ha despertado un gran interés por conocer cómo es su vida actual después de conseguir una tranquilidad económica que muchos anhelan.

«Voy a hacer una locura muy loca en este mundo, que es hacer cosas no para ganar dinero, sino por placer», dijo cuando ganó el premio, señalando que, a partir de ahora, podía tener tiempo para tumbarse a leer, aprender idiomas o estudiar una carrera sin ningún tipo de preocupación, así como también hacía hincapié en que no tenía intención de dedicarse al mundo de la televisión. Una hoja de ruta que tal y como él mismo desveló desde el plató del programa Agárrate al sillón (donde participó hace unos meses) ha seguido a rajatabla. «He estado, principalmente, descansando y también formándome, cambiando un poco de vida», confesaba, añadiendo que, ahora, se dedica a la inteligencia artificial.

«O sea, que ya eras bueno con la inteligencia natural, solo te faltaba añadir la artificial», bromeaba el presentador, Eugeni Alemany, tras escucharle. Cabe destacar que, antes de formarse en inteligencia artificial, Rafa era licenciado en Periodismo y Filología Hispánica, pero su espíritu emprendedor le llevó a lanzarse al mundo empresarial y a convertirse en propietario de la librería Caótica de Sevilla. Se trataba de un negocio que podría interpretarse más como un proyecto personal, pero que finalmente cerró, una situación que le impulsó a dedicarse al sector de la tecnología.

Por otro lado, Pasapalabra no ha cambiado solo la trayectoria profesional de Castaño, sino que también ha dado un giro de 180 grados a su situación sentimental. Y es que fue precisamente durante el rodaje de los programas cuando conoció a Beatriz Solano, periodista de los informativos de Antena 3.

Beatriz participó como invitada en uno de los programas y fue entonces cuando comenzó una relación sentimental con Rafa, tal y como reveló en exclusiva la revista Lecturas. Ambos siempre han preferido mantener su noviazgo en un discreto segundo plano, pero, por ahora, no ha trascendido ninguna noticia que señale que ya no están juntos, por lo que todo parece indicar que su historia de amor continúa avanzando.