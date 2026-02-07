Rosa Rodríguez reaparece en el aeropuerto tras ganar el bote millonario de ‘Pasapalabra’

«Con la M: Apellido del jugador de fútbol americano que, en 1968, fue elegido jugador más valioso de la NFL, por la agencia AP». Esta ha sido la definición que ha pronunciado Roberto Leal y que ha hecho que Rosa Rodríguez se hiciera con el bote del rosco de Pasapalabra. «Morrall», respondía y el plató se inundó de un tenso silencio que rompió el presentador con un rotundo y sostenido «sí». Fue entonces cuando tanto los compañeros de concurso de Rosa como el público rompieron en euforia, el set se inundó de confeti y Rosa no pudo más que llevarse las manos a la cara incrédula. No daba crédito a lo que estaba viviendo.

Tras una larga temporada compitiendo con Manu, había logrado un sueño: ser la ganadora del concurso más famoso de la pequeña pantalla. A este hito se le suma que se trata del monto más elevado de la historia del programa, que asciende a 2.176.000 euros. Una cantidad de la que Hacienda se llevará un gran pellizco —1.261.250 euros—, aunque Rosa le ha restado importancia. «Soy fiel creyente del sistema de impuestos que tenemos», ha asegurado.

Rosa Rodríguez en el aeropuerto. (Foto: Gtres)

Tras irradiar felicidad e inundarse de adrenalina, como en todo, llegó la calma y Rosa se ha cargado al hombro una mochila y no ha dudado en coger un avión para reencontrarse con su familia, que vive en Galicia, y así volver a la normalidad tras la emisión de su victoria en A3 y la correspondiente entrevista en El hormiguero antes de que España conociera el desenlace. Allí se instalaron cuando Rosa tenía apenas 7 años y gran parte de su vida se desarrolló en este enclave del norte de España. Es por eso que, pese a haber nacido en Argentina, Rodríguez se considera gallega y tiene un gran sentimiento de pertenencia.

El look de Rosa Rodríguez en el aeropuerto

La ganadora fue captada por las cámaras de la agencia Gtres en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas lista para viajar a su tierra y seguir celebrando la victoria, que ya ha salido a la luz y puede gritar a los cuatro vientos. Haciendo gala de su sencillez, Rosa llevaba ropa cómoda para viajar. Unos pantalones vaqueros oscuros y anchos, un jersey color crema y un chaquetón acolchado negro fueron las prendas que eligió para el vuelo. Un atuendo básico que completó con un gorro de lana a juego con el top, un bolso de nylon marino, una mochila donde llevar el equipaje, unos botines negros y gafas de ver de pasta carey y lentes redondeadas.

Rosa Rodríguez en el aeropuerto. (Foto: Gtres)

Un detalle que ha llamado la atención es que en las manos llevaba una bolsa de cartón con el logo de Atresmedia. En ella, a todas luces, llevará un obsequio que el grupo de comunicación le habrá entregado tras conseguir el bote. Por lo que sobresale, podemos intuir que se trata de un gran ramo compuesto por crisantemos, buganvilla y numerosas ramas de eucalipto.

La bolsa de Rosa Rodríguez con el logo de Atresmedia. (Foto: Gtres)

Una vez pasó por el mostrador de una de las aerolíneas más conocidas a nivel internacional; Rosa puso rumbo a la puerta de embarque con actitud tranquila. Caminando por el aeropuerto, iba atenta al móvil e incluso esbozó alguna tímida sonrisa a los reporteros.