Así es la espectacular casa en la que Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz cumplirán el sueño de tener a su segundo hijo

Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz cierran el 2024 con una dulce noticia: van a ser padres por segunda vez. La primera residencia de la pareja estaba ubicada cerca de Legazpi, se trataba de un discreto piso de 90 metros cuadrados que decidieron abandonar para criar a su primogénita, Laia, lejos del centro de Madrid. Pedroche y Muñoz se trasladaron a una imponente finca que se extiende en 1.000 metros cuadrados, 700 de ellos construidos, ubicada en la exclusiva urbanización La Finca. El nuevo domicilio está dividido en tres plantas con más de cinco dormitorios, siete baños, dos salas de estar y un vanguardista comedor. Aunque el matrimonio no suele mostrar su casa, hemos visto algún rincón gracias a sus redes sociales.

La colaboradora de televisión es una gran amante del deporte y no ha dudado en habilitar un gimnasio privado en su residencia. Por su parte, su marido también habrá mostrado gran interés por la cocina, que cuenta con una gran isla en la que elabora sus mejores recetas para la familia. También disponen de una enorme piscina, jacuzzi y zona de barbacoa, donde podrán organizar comidas con familiares y amigos para después darse un buen chapuzón. En la siguiente imagen podemos ver a Pedroche practicando deporte en una estructura de casi cinco metros de altura.

La presentadora y el chef pagan un alquiler de 9.500 euros al mes por su nueva casa, en la que destacan las amplias cristaleras que dan al jardín y llena de luz el interior. Aunque sin duda, uno de los baños se ha convertido en el gran protagonista de la semana, ya que ha sido el escenario del anuncio del segundo embarazo de Cristina Pedroche. La presentadora le dice a su marido: «Ay no lo sé, parece que hay algo» mientras mira atentamente el test de embarazo. Finalmente es el chef el que confirma la noticia: «Hay una línea, sí».

El pasado mes de octubre, la presentadora celebraba su 36 cumpleaños en casa junto a sus padres, su marido y su hija, sin saber que la pequeña Laia estaba a punto de convertirse en hermana mayor. “Ese día no me encontraba muy bien, sentía que no había motivos para soplar las velas, que para nada era mi día y que no era necesario ni una tarta ni regalos. Mis padres y Marido me obligaron, me trajeron la tarta con las velas y la verdad es que ahora no puedo estar más agradecida porque aunque ese día quizás no lo disfruté como debería, en este momento veo las fotos y lloro de emoción”, escribía Cristina junto a la publicación.

Una vez más, Cristina Pedroche se convirtió en la gran protagonista de las Campanadas con un diseño hecho con su leche materna cristalizada, aunque no ha conseguido ganar a David Broncano y LalaChus, que se convirtieron en líderes de audiencia.