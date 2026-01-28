Así es la casa donde Estela Grande ha vivido la gran nevada de Madrid como madre primeriza

Estela Grande (31) se encuentra viviendo un dulce momento personal. El pasado 20 de enero, la influencer se convirtió en madre por partida doble junto al futbolista Juan Iglesias (27), dando la bienvenida a sus dos mellizos, Luca y Liah, mediante un parto por cesárea programada. Desde entonces, el contenido de sus respectivas redes sociales se ha centrado en los recién nacidos y en su nueva etapa como padres primerizos. Aunque sin embargo, este miércoles, 28 de enero, la pareja también ha compartido con sus seguidores cómo han vivido la intensa nevada que ha cubierto Madrid. En su caso, lo han hecho desde la vivienda unifamiliar que adquirieron de manera conjunta en 2023, una propiedad que se ha convertido en el refugio familiar donde criarán a sus hijos.

Según lo publicado, la casa está ubicada en una exclusiva urbanización de las afueras de la capital madrileña que les permite vivir alejados del ruido mediático. La propiedad cuenta con dos plantas, un jardín amplio y una piscina rectangular. En cuanto a la decoración, destaca por seguir líneas minimalistas y un estilo nórdico con tonos neutros que dan una mayor luminosidad en cada una de las estancias.

Casa de Estela Grande y Juan Iglesias. (Foto: RRSS)

Tal y como se puede ver en algunas de las fotografías que ha publicado hoy Estela para mostrar el paisaje nevado, la modelo y su pareja tienen un amplio salón decorado con grandes ventanales, un mobiliario en tonos beige y un sillón de borrego a juego y en forma de L. En la pared han colgado dos fotos en blanco y negro de ellos mismos frente a la torre Eiffel de París y posando en un barco desde el mar. Pero esto no es todo y es que como buenos amantes del vino, también tienen una pequeña bodega propia.

El salón está directamente conectado con la cocina, concebida como. un espacio abierto con isla central y muebles de color madera clara. Este elección aporta luminosidad y una sensación de amplitud, aunque para contrarrestar en cierta manera con esta claridad, la encima es de tono oscuro, algo que también añade profundidad y equilibrio visual al espacio.

Aunque se desconoce el número total de habitaciones que disponen, varios medios señalan que en la parte superior de la casa se encuentra el dormitorio principal, una estancia que la pareja ha decorado con un cabecero de madera y unas mesillas negras.

En esta planta también se encuentra un vestidor estiloso y funcional, una de las joyas de la corona de la vivienda donde la influencer graba en multitud de ocasiones contenido para sus seguidores. Un contenido que en su mayoría, se centra en la moda y en los looks que elige para cada ocasión.

Sin duda, se trata de una propiedad apta tanto para combatir el calor en verano (gracias a su lujoso espacio exterior) como para disfrutar del frío desde el interior, contemplando en todo momento la caída de la nieve o la lluvia a través de sus grandes ventanales.