El 2023 prometía ser un año para recordar en la familia Sainz Vázquez de Castro​. Y nada más lejos de la realidad. A las buenas noticias profesionales de la leyenda de los rallies por su recuperación, tras un comienzo de año difícil para el piloto a como consecuencia del accidente por el que tuvo que abandonar esta edición de Dakar; se suma este sábado la boda de la pequeña del matrimonio que Carlos Sainz (60) conforma con Reyes Vázquez de Castro desde hace más de tres décadas: Ana Sainz (24). La benjamina del clan se casa con Rodrigo Fontcuberta en Ávila, en la localidad de Cebreros, donde su padre es propietario de la finca recreo La Piñorena, que cuenta con más de 200 hectáreas y viñas.

Ana es licenciada en Administración y Dirección de Empresas por el Instituto de Empresas (IE Business School) y, tras un periodo de prácticas en dos importantes compañías alimentarias, actualmente trabaja como consultora en la inmobiliaria Savills España, donde ha podido «desarrollar mi carrera profesional y en el que me gustaría quedarme a largo plazo», tal y como desveló ella misma en unas declaraciones para la revista ¡Hola!. No obstante, su pasión por la moda es evidente. Pues en los últimos tiempos, ha protagonizado varios reportajes para la industria. «Siempre me ha gustado. Hace unos años, estuve de prácticas en una empresa de moda slow española y ahí aprendí muchísimo». Por su parte, Rodrigo es licenciado en derecho y trabaja desde hace más de ocho años en la división de banca y asuntos legales de Page Personnel, una consultora de selección de personal líder a nivel mundial en reclutamiento temporal y permanente.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ana Sainz (@anasainzvdec)

La pareja se comprometió oficialmente el pasado mes de diciembre. Fue entonces cuando Ana compartió en sus redes sociales imágenes de la fiesta de su pedida de mano rodeada de su familia y amigos, y enseñaba la alianza. que la lleve hoy hasta el altar. «Se llevan genial. Comparten valores y aficiones. Rodrigo pasa mucho tiempo con mi familia, igual que yo con la suya. Mi padre es el claro ejemplo del esfuerzo y el trabajo. Lo admiro mucho y ojalá pueda transmitir a mis hijos los mismos valores que he visto en mi casa», declaró acerca de la relación entre su padre y su futuro esposo.

Pero la de Ana no va a ser la única boda del clan que se celebre en el enclave familiar este mismo año. La mayor de los tres hermanos -Carlos Sainz Jr. (28) es el mediano de la casa-, Blanca Sainz (29), tiene pensado pasar por el altar con su pareja, Guillermo Comenge, antes de verano. A diferencia de su hermana, Blanca si ha seguido la estela profesional del dos veces Campeón de España de Rally en 1987 y 1988, y dos veces Campeón del Mundo de Rally en 1990 y 1992 con Toyota, por el deporte. Pues tras terminar su formación en Business Administration (BA) en la Universidad Pontificia de Comillas, y anteriormente, en el British Council, trabaja en el área de desarrollo de negocio de Reebok Sports Club, la empresa para la que su padre es socio mayoritario junto a su hermano Antonio Sainz desde hace varios años.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Carlos Sainz (@carlossainzoficial)

«Blanca es la que más se parece a mí en la forma de ser. Tiene un carácter bastante fuerte, es muy luchadora y cuando cree en algo va a por ello. Me da la sensación de que su novio debe tener mucha paciencia», declaraba su padre a la revista Telva.