Antonio Banderas es una de las muchas personalidades que han situado a Málaga en el mapa cultural. El artista de Hollywood ha contribuido positivamente a que la ciudad tenga muchos alicientes para atraer al turismo. El 15 de noviembre de 2019 inauguró el Teatro del Soho, un teatro cuyos espectáculos están a la altura de Nueva York y Londres. Antonio no ha descansado hasta fundar un imperio que algunos expertos valoran en 9 millones de euros. Junto a este prestigioso centro montó Tercer Acto, un restaurante de comida mediterránea fusionada con la cultura oriental. Realmente Tercer Acto es un grupo que alberga más locales.

La última inversión de Antonio Banderas ha sido fundar un nuevo restaurante en el Real Club Mediterráneo de Málaga que se llama La Pérgola del Mediterráneo. Se centra en las especialidades de Málaga, pero con una calidad superior: pescados recién capturados, carnes de primera calidad y mariscos de la zona. Todos los productos son fresquísimos, por eso el proyecto ha sido un éxito rotundo.

Antonio Banderas en una gala benéfica / GTRES

El grupo Tercer Acto tiene otras tres ofertas: Atrezzo, Doña Inés y La barra de doña Inés. Este último es uno de los más asequibles y la especialidad son las tortillas de camarón y los boquerones. Es decir, Banderas ha pensado en todo tipo de público y por eso sus restaurantes tienen tan buena acogida.

La mala suerte de Marta López

Marta López sonriendo / Instagram

Marta López saltó a la fama gracias a su participación en Gran Hermano y desde el primer momento se ganó el corazón de la audiencia. Ha trabajado en muchos proyectos dentro de la pequeña pantalla y esto le ha permitido generar una serie de ingresos que en su momento decidió invertirlos en la hostelería. Ha montado varias discotecas, algunas incluso al lado de su amigo Kiko Hernández, pero todas las ha terminado cerrando. Recientemente ha anunciado en su cuenta de Instagram que tiene una nueva ilusión profesional: abrir un centro de ocio que promete ser revolucionario.

Sin embargo, Marta no ha tenido la misma suerte que Antonio Banderas. Sin contar con su nueva discoteca, que todavía no la ha inaugurado, el último negocio que fundó fue El Búho Catering. Una empresa de alimentación qué se dedicaba a hacer el menú en bodas y eventos similares. No obstante, después de la pandemia ocasionada por el coronavirus aparcó este negocio.

El restaurante de Messi en Andorra

Leo Messi logró convencer al famoso cocinero Nandu Jubany para abrir un restaurante juntos al que llamaron Hincha. Se encuentra en Andorra y se ha convertido en uno de los locales más populares de la zona. Lo cierto es que sus precios son asequibles, a pesar de no ser excesivamente baratos. La clave del éxito es que los clientes pueden vivir una experiencia distinta. «Ofrecemos una selección de platos reinventados del chef y los favoritos de Leo Messi y de su Argentina natal y con una cocina auténtica para toda la familia basada en productos de calidad», explican en la página web.

El éxito de Jordi Cruz

Jordi Cruz en un photocall / Gtres

Jordi Cruz se ha aprovechado de su faceta mediática para dar popularidad a sus restaurantes. El más famoso es AbaC, ubicado en un hotel que lleva mismo nombre ubicado en el barrio de Sant Gervasi. El infuencer Ibai Llanos acudió a disfrutar de la experiencia y reconoció que no era barato, pero asegura que hay mucha calidad. «Hemos comido durante casi tres horas y media aproximadamente, para mí ha sido espectacular. Es la comida más cara, con diferencia, que he pagado en toda mi vida. Nunca había pagado 225 euros por comer y para mí ha merecido mucho la pena», desveló en YouTube.

El famoso jurado de MasterChef tiene varios restaurantes, AbaC es el más caro y en el lado opuesto está Ten’s Tapas. Lo fundó para atraer a otro tipo de público y lanza ofertas de forma puntual, pero el menú básico cuesta 65 euros e incluye 10 tapas.