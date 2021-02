En plena cuenta atrás para la celebración de la Gala de los Goya, Antonio Banderas ha viajado de Málaga a Madrid para asistir al estreno de la obra de teatro ‘El príncipe constante’. Un espectáculo basado en el clásico de Calderón de la Barca, que el intérprete ha coproducido con su compañía. Ha sido un viaje relámpago a la capitas ex profeso, ya que tiene mucho trabajo pendiente como él mismo confirmó a las puertas del madrileño Teatro de la Comedia donde se representa la obra teatral. Encantado de poder estar presente en una noche tan especial, Banderas confía en el buen hacer de los empresarios para que se pueda seguir llevando a cabo una cultura segura. «Todos necesitamos volver a la normalidad, no la nueva. Aunque sea a la antigua. Creo que todo el mundo está muy agotado ya». Por su profesión ha vivido muy de cerca la situación provocada por la pandemia en su sector.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Antonio Banderas (@antoniobanderasoficial)

Unas consecuencias que harán que la Gala de los Premios Goya de este año, de la que es responsable junto con la periodista María Casado, sea muy diferente a la de años anteriores. El protagonista de ‘La máscara del zorro’ ha expresado su conformidad con las medidas tomadas por la Academia del Cine para su celebración. «Hay que hacer las cosas bien y, a veces, hay que tomar decisiones duras, pero si no se hace así, entonces no podríamos ofrecer un teatro seguro», ha dicho a la salida del teatro. «En algunos momentos sí debemos dar un paso atrás, por ejemplo en los Goya. Hay que dar un paso atrás porque una gala no es lo mismo que una obra de teatro, tenemos muchos trabajadores, coros, orquestas, invitados, gente que viene de todos los lugares de España, por lo tanto, la Academia ha tomado una decisión que yo respeto muchísimo y nos tenemos que ceñir a eso».

Antonio no solo ha vivido el COVID como profesional. El pasado mes de agosto, coincidiendo con su 60 cumpleaños, el actor anunció que tenía coronavirus y que tendría que celebrar una fecha tan especial en obligada cuarentena. Con su mensaje quiso tranquilizar a sus seguidores explicando que se encontraba «relativamente bien», aunque más cansado de lo habitual, pero sobre todo «confiado» en recuperarse lo antes posible, eso sí, siguiendo estrictamente las recomendaciones sanitarias. «Ya pasé el COVID y, gracias a Dios, no fue muy duro. Estoy viviendo la pandemia como todo el mundo, con altos y con bajos y muy preocupado de muchos temas colaterales que va a dejar, pero también con mucha ilusión de salir hacia adelante».

Además de ser empresario y uno de los actores españoles con mayor reconocimiento a nivel internacional, Banderas también es padre. Stella del Carmen acaba de cumplir 24 años, y precisamente son muchos los jóvenes de su edad y más pequeños, los protagonistas de las numerosas fiestas ilegales que copan los informativos. Para ellos, el actor lanza un claro mensaje, y no es otro que: «Que tengan un poquito de paciencia, ser joven uno lo entiende, pero si todo va bien, probablemente dentro de poco podamos hacer fiestas sin tener que pedir permisos».

De momento la próxima fiesta a la que acudirá Antonio Banderas será a la del cine español. El 6 de marzo su teatro malagueño, el Soho Caixa Bank acogerá la 35 edición de los Premios Goya. Una ceremonia que se le ha encargado y que dirigirá, producirá y presentará junto con María Casado. Un tándem perfecto para una gala nada usual y que, como reza la página web de la Academia del Cine, «se adaptará a la nueva situación, con restricciones de aforo y extremando las medidas que marquen las autoridades sanitarias». Pero además será una noche solidaria, «emocional y cercana, en la que se pondrá en valor el arte, el talento, la creatividad y la imaginación del mundo del cine». Estamos deseando verla.