Antonia Dell’Atte más allá de sus escándalos: la musa de Armani que no tiene miedo a la polémica

Antonia Dell’Atte es una diva con nombre propio. En nuestro país es conocida por las polémicas que ha protagonizado, pero hay que tener en cuenta que estamos hablando de una de las modelos más importantes de su generación. A principios de los años 80 descubrió que tenía un talento innato para representar a marcas importantes y se puso manos a la obra. Nació en el sur de Italia en el seno de una familia anónima, así que todo lo que ha logrado ha sido gracias a su talento.

Antonia Dell’Atte en ‘Bailando con las estrellas’ / Telecinco

Antonia Dell’Atte tuvo un hijo con Alessandro Lequio. Los italianos se convirtieron en la sensación de los años 90, sobre todo desde que apareció en escena Ana Obregón. El colaborador de Vamos a Ver se enamoró de Ana después de romper con Antonia, algo que la modelo nunca perdonó. Ahora este conflicto está de plena actualidad porque Dell’Atte ha regresado a televisión. Concretamente está trabajando como jurado de Bailando con las estrellas y lo más importante es que su entorno ha lanzado una advertencia.

Antonia Dell’Atte está dispuesta a romper su silencio

La modelo tiene mucho peso mediático porque es la musa de Armani. La primera vez que trabajaron juntos fue en 1984 y el diseñador quedó tan encantado que realizaron otras dos campañas más. Lo curioso es que esta relación laboral no empezó con buen pie. Antonia se presentó a un casting para colaborar en una iniciativa de Armani, pero el artista no le hizo caso. Ella misma reconoce que se sintió ofendida porque no le miró “ni a la cara”.

Antonia Dell’Atte posando / GTRES

La cuestión es que al año siguiente se encontraron de forma casual en un restaurante. Antonia Dell’Atte ha desvelado que nada más llegar supo que pasaba algo, pues había mucho revuelo. Cuando preguntó le contestaron que Armani estaba almorzando allí mismo, pero ella no imaginó lo que iba a pasar después. 24 horas más tarde le comunicaron que el diseñador quería tener una reunión con ella y así empezó un vínculo que ya ha pasado a la historia.

A pesar de que los especialistas en moda tienen en cuenta todo esto, en nuestro país Antonia genera mucho interés por los conflictos que ha tenido con Ana Obregón. Su entorno insiste en que no ha perdonado a la bióloga y lo peor es que “hay mucho que contar”. Por eso, ahora que ha regresado a Telecinco, el pasado de Ana corre tanto peligro. Una amiga de Dell’Atte asegura que antes o después terminará contando todo lo que sabe.

La breve reconciliación de Antonia y Ana Obregón

Ana Obregón dando un pregón / GTRES

Mientras que el entorno de Anonia Dell’Atte insiste en que la modelo va a romper su silencio, hay mucha gente que se pregunta qué ha pasado. Hubo un tiempo en el que se acercó a Ana. Ambas coincidieron en un concurso de TVE, en MasterChef Celebrity, y tuvieron un acercamiento. Lo que pocos imaginaban era que esta tregua no iba a durar mucho.

Ana no quiere hablar de su enemiga. ¿El motivo? No le perdona que le acuse de haber sido un obstáculo entre Aless y Clemente Lequio, los hijos de Alessandro. Clemente es el primogénito del conde, fruto de la historia de amor que este mantuvo con la modelo. Una historia que tiene muchas sombras y que poco a poco va acercándose al gran público.