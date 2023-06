Rocío Jurado: un triste aniversario y el cumpleaños de un legado que ha dividido Chipiona en dos

Aunque todo lo que gira en torno a Rocío Jurado ya no es tan mediático como hace 365 días, lo cierto es que el Museo que abría sus puertas a comienzos del pasado verano para homenajear a la conocida como «la más grande» está a punto de cumplir su primer cumpleaños en un ambiente un tanto hermético y marcado también por el 17 aniversario de la muerte de la protagonista. Y es que, pese a que durante el pasado 2 de julio esta apertura generaba cierta controversia al ser obra de Rocío Carrasco y del alcalde de Chipiona, Luis Mario Aparcero; ahora parece haberse situado en un segundo plano tanto para los rostros más conocidos del panorama nacional como para los más allegados a la que fuera cantante, ya que se trata de un asunto que no ha vuelto a estar presente en platós de televisión como hacía en su día.

Es por ello que, ante este silencio en torno al Centro de Interpretación que alberga los enseres más destacados de la que fuera esposa de José Ortega Cano, además de algunos de los recuerdos más especiales de su trayectoria profesional, LOOK ha querido ponerse en contacto con algunas piezas clave en esta ecuación, siendo la primera de ellas el ayuntamiento del municipio gaditano que cuenta en su territorio con este museo, el cual derivaba a la división de turismo, encargada del funcionamiento de este proyecto: «Se abrió el 2 de julio, pero concretamente fue el 7 de julio cuando empezó a funcionar. Las visitas están funcionando bastante bien y la gente sale muy contenta», comenzaba explicando una fuente cercana al equipo de trabajo que registra los resultados del proyecto, para después entrar en más detalles: «Es como todo, hay gente que está contenta y otros a quienes se les queda corto y les parece poco el Museo. Muchas cosas se han ido modificando este año, se han hecho diferentes cambios dependiendo de la época del año y ahora como estamos en época de Feria hemos sacado trajes de flamenca y de rociera», revelaba.

Pero lejos de dejar ahí su testimonio, la persona que ha atendido a LOOK ha confesado algunos datos de vital importancia para el funcionamiento del Centro de Interpretación, aclarando que «en verano hay más afluencia de grupos y de personas que vienen por su cuenta», motivo por el que «se tienen previstas modificaciones» que no dependen de ellos, sino «de la decisión de Rocío Carrasco y del ayuntamiento»: «Los ingresos son normales (…) En torno a 45 mil personas han visitado el Museo desde que abrió y hay algunas cosas previstas, pero no sé cómo se van a llevar a cabo», zanjaba entre risas, intentando demostrar así que el enclave ha tenido una gran acogida por parte personas de todos los rincones del país, aunque no hayan querido dar a este digital números exactos del transcurso del Centro de Interpretación desde su apertura al público.

Para corroborar estas declaraciones, LOOK también se ha puesto en contacto con Fidel Albiac (sin éxito) y con representantes de la Asociación Cultural de Rocío Jurado, la cual ya revelaba hace meses y para este mismo portal que su vínculo con el Museo no es del todo óptimo. Algo que ha quedado reflejado nuevamente en una conversación en la que han indicado que tienen previsto su propio homenaje a Rocío Jurado por el 17 aniversario de su muerte, sin contar con el Centro de Interpretación ni con el ayuntamiento de Chipiona: «El día 1 es un mal día y por ello se va a hacer un homenaje a Rocío el día 3 que es fin de semana», comenzaban indicando, para después hacer referencia a los familiares que suelen acudir a este tipo de actos: «Los que tienen que venir siempre han venido, y los que no quieren no. Aquí todo el mundo es libre de venir», finalizaban, enterrando así el hacha de guerra con Rocío Carrasco para, en cierto modo, invitarla a ir si es que lo desea. No obstante, han preferido no entrar en polémicas con el Museo de Rocío Jurado, brindándoles su apoyo desde la lejanía por el bien de la imagen de «la más grande»: «Ellos son los que tienen que saber cómo van las cosas, ojalá siempre esté lleno por el bien de Rocío Jurado».

Sea como fuere, si algo está claro es que de cara al aniversario de la muerte de la que fuera esposa de Pedro Carrasco hay dos corrientes dispares: la del Museo de Rocío Jurado y la de la Asociación Cultural de Rocío Jurado. Y es que, mientras que la primera de ellas cuenta con el apoyo de Rocío Carrasco, la segunda tiene el cariño de Gloria Camila y, si algo no ha cambiado en estos últimos once meses, es que el asunto de la apertura del Centro de Interpretación es algo que ha hecho que el conflicto familiar se agrave y que, por ahora, no parezca que vaya a tener fin.