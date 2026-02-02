El pasado mes de septiembre, Sergio Ramos anunció que iba a dedicar gran parte de sus esfuerzos en su proyecto como artista. Entonces, el ex capitán de la Selección Española publicó Cibeles, una canción en la que reflejó, a través de la música, su etapa en el Real Madrid. «El tiempo que estuve en Sevilla, estuve grabando música y la idea es ir soltando canciones durante este año. Hay singles, pero también colaboraciones muy interesantes. La música siempre ha sido muy importante para mi, pero nunca he podido dedicarle el suficiente tiempo debido al fútbol», dijo entonces el marido de Pilar Rubio.

Aunque todavía no ha sacado una segunda canción, parece que el de Camas se está empapando de la experiencia y de la trayectoria de referentes y maestros de la música. Prueba de ello es que, en las últimas horas, el futbolista ha destapado que se ha reunido con el compositor Manuel Alejandro -el responsable de éxitos como Yo soy aquel, Digan lo que digan, Se nos rompió el amor o Como yo te amo- y con su íntimo amigo, Alejandro Sanz.

Más allá de compartir su carrera deportiva en redes sociales, donde acumula casi 70 millones de seguidores, Ramos suele abrir -en ocasiones- una ventana de su vida personal. Por ello, el andaluz ha querido que sus seguidores conocieran de primera mano la velada que ha pasado junto a dos referentes de la música.

Aunque se desconoce el lugar de la cena, todo apunta a que el marido de Pilar Rubio ha sido el anfitrión de esta reunión, en la que ha sido chef y en la que ha cocinado angulas que ha servido con vinos de primera calidad y con una botella de champán de Don Pérignon, una de las más cercaras del mercado. «Me tocó hacer de chef. Reunión de amigos, charlas y chimenea» o «joyas que se comparten. Comida excelente, amigos de siempre y un 2025 para el recuerdo. La vida es esto», ha escrito junto a varias imágenes de la velada.

La cena que preparó Sergio Ramos a Manuel Alejandro y Alejandro Sanz. (Fotos: Redes Sociales)

Además de compartir a través de sus historias temporales la comida y la bebida que degustaron, en su feed de Instagram, el marido de Pilar Rubio ha compartido dos fotos. En la primera de ellas aparece hablando con Manuel Alejandro mientras sujetan una copa de vino y, la segunda, es un posado junto al cantautor y con Alejandro Sanz -que en los últimos días ha estado inmerso en la promoción de su documental-. «Cenar con Manuel Alejandro no es solo compartir mesa, es sentarse frente a la historia viva de nuestras emociones. Gracias, Maestro, por ponerle palabras a lo que el corazón no sabía cómo decir. Su música es el refugio de todos los que hemos amado y sufrido. Una noche inolvidable con el más grande de los poetas», ha escrito.