Kiko Rivera vive constantemente en una montaña rusa de emociones. Dentro de un par de meses, el intérprete de ‘Cicatriz’ cumplirá su primer año sin hablarse con su madre, Isabel Pantoja. Mientras el DJ ha realizado numerosas entrevistas, a visitado platós de televisión y ha sido protagonista de su propio especial, la artista se ha mantenido en absoluto silencio y no ha hecho ningún tipo de declaración sobre el entramado familiar en el que se encuentra. Este sábado 21 de agosto, el hijo de la tonadillera ha sorprendido a su millón de seguidores con un ‘post’ repleto de sentimiento.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Kiko Rivera (@riverakiko)

Resulta que, su mujer, Irene Rosales le ha querido sorprender regalándole un cuadro de lo más especial en el que aparecen pintado en acuarela su padre, Francisco Rivera Paquirri y sus nietos. “Hoy mi mujer me mando esto, yo no lo había visto y justo ahora me emocioné muchísimo”, ha empezado diciendo Kiko. “Gracias @lineecurve por sacarme lagrimas que, aunque sean de tristeza también tienen un poquito de alegría.

Esta maravilla representa mi papá con sus 3 nietos y me llena el alma”, ha añadido muy agradecido.

Antes de terminar este mensaje, el hermano de Francisco y Cayetano Rivera ha querido aprovechar para recordar a su padre. “Te extraño papá y te prometo que tus nietos conocerán de su abuelo”, ha sentenciado con un sentimiento agridulce. En respuesta a esta publicación, que no ha parado de llenarse de comentarios de cariño para el artista, la excolaboradora de ‘Viva la Vida’ ha comentado: “Es precioso”, seguido de un emoticono de un corazón. Esta es, sin duda, una prueba más de que su matrimonio no atraviesa ninguna crisis. Rumores que han estado circulando durante las últimas semanas y por los que tuvieron que dar un golpe en la mesa para zanjar todo tipo de habladurías.

Parece que poco a poco Kiko Rivera va recuperando su sonrisa. Sin ir más lejos, hace escasos días compartió un mensaje repleto de optimismo. El cantante subió un ‘storie’ donde se pudo apreciar una fotografía que fue acompañada de una frase de lo más reflexiva. “Nunca dejaré de mostrar mi sonrisa porque sé que vale oro”, escribió. Con estas palabras dejó claro que pese a no vivir su mejor momento está tratando de encontrar su felicidad.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Kiko Rivera (@riverakiko)

El hermano de Isa Pantoja también dejó hace una semana un mal habito que estaba condicionado su vida. Kiko reveló que había dejado de fumar, pues el artista se encuentra en una nueva etapa de su vida en la que está muy volcado en su salud y sus compromisos profesionales. Tal y como el mismo ha anunciado, una vez termine el verano lanzará su nuevo trabajo que tiene relación con su gran pasión: la música.