Ángela Molina ha atravesado este miércoles uno de los tragos más duros de su vida al enterrar a su madre, Ángela Tejero, fallecida el pasado sábado 22 de mayo, en Ibiza, a los 88 años de edad. Los restos mortales de la matriarca de la familia han sido trasladados desde la isla pitiusa hasta Madrid, donde se le ha dado sepultura en el cementerio de Fuencarral, barrio -antes pueblo- con el que guardan un estrecho vínculo. Sus hijos habían viajado hasta el archipiélago para acompañarla en sus últimos días.

En el camposanto se han vivido momentos de dolor y se ha visto a la actriz muy afectada, vestida de riguroso luto. Amigos y demás seres queridos han arropado a los hijos de Ángela. Ángela Tejedor estuvo casada con Antonio Molina desde 1951 hasta la muerte del cantante, en 1992. Junto a él tuvo ocho hijos: Ángela Molina, Micky Molina y Mónica Molina, los más populares, y Paula, Noel, Antonio, Juan Ramón y José Alberto. En el último adiós ha estado presentes una gran representación familiar, entre los que destacaban Micky, Mónica y la mencionada Ángela Molina.

El marido de la intérprete, Leo Blakstad, y sus hijos, han estado muy cerca de la recientemente nombrada Goya de Honor 2021. Otra de las asistentes ha sido Andrea Molina, cuya madre es Lydia Bosch, mostrándose muy cercana a su prima Olivia. Ambas comparten profesión. Ángela Tejedor ha sido enterrada junto a su marido, fallecido en 1992 por una fibrosis pulmonar. Olivia se acordó de su abuela en redes sociales tras su muerte y lo hizo con unas bonitas palabras: «Honraré tu vida a través de la mía Abuela. Te echaré de menos siempre. Te queremos ✨».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Olivia Molina (@oliviatirmolina)

Fue el pasado sábado cuando se conocía la noticia del deceso de la madre de Ángela Molina. Mismo día que perdía la vida la progenitora de Ana Obregón a los 95 años. Hay que recordar que la bióloga y Micky Molina trabajaron juntos en ‘Ana y los 7’ y de ahí nació un apasionado romance entre ellos. Ana se despidió de ella para siempre el domingo 23 de mayo en el tanatorio de La Paz, en la madrileña localidad de Tres Cantos.

Ángela Molina ha estado siempre muy unida a sus padres. Así lo demostró durante uno de los días más emocionantes de su vida. Al recoger el Goya se acordó de ellos: «Necesito valor. Quiero darle gracias a Dios por todo, por el amor que es la mejor manera que conozco para dar las gracias a todo. Cuando os hablo de mis padres me invade una ola de amor que me late el corazón y me devuelve la vida. Quiero dar las gracias a mi padre, por mi madre y a mi madre, por mi madre. Este Goya es vuestro, con todo mi honor. Y este Goya es de toda mi familia adorada y ellos saben que son mi corazón».