Ángel Cristo Jr. ha dado un paso al frente después de que Santiago Arriazu, el periodista que destruyó el vídeo con las imágenes de Bárbara Rey y Juan Carlos I hablara en un conocido programa de televisión. Lejos de mantenerse al margen, el hijo de la vedette ha querido dar su punto de vista, dado que Arriazau asegura que fue un «negociador».

Las palabras de Ángel Cristo Jr.

«Santi fue una pieza fundamental del chantaje», ha comenzado diciendo. Después, Ángel Cristo Jr. ha reconocido que era conocedor de esas negociaciones de su madre. «Me contaba prácticamente todo, lo que pasa es que a lo mejor ella lo percibía de una forma y habían ocurrido de otra. Al final ella se portó muy mal con Santi, no cumplió su parte del trato», ha dicho.

Ángel Cristo Jr. en Madrid. (Foto: Gtres)

El que fuera concursante de Supervivientes 2024 ha recalcado que Bárbara siempre tenía la última palabra en todo lo relacionado con este asunto. «Claro, lo que pasa es que depende de lo que uno pida hay cosas que se pueden ofrecer y otras no, pero al fin y al cabo, no fue una negociación, fue un chantaje. Pero que cada uno le llame como quiera. Es que, ¿cómo fue? Unos dicen que son servicios prestados, otros dicen que negociación y yo digo que chantaje», ha dicho.

Al mismo tiempo, ha asegurado que su progenitora estuvo cobrando cuatro millones de pesetas durante varios años. «Todo el tiempo que duró, tanto antes de empezar el programa de Canal Nou como el tiempo que duró ese programa», ha comentado. El televisivo ha querido explicar también cuándo se terminaron esos pagos.

Bárbara Rey besa a su hijo Ángel Cristo Jr. (Foto: Gtres)

«Esto se cortó durante el gobierno de Aznar y creo que hasta Zaplana. Ya lo he contado, pero yo era un niño y no me quedo con los detalles. Pero cuando se cortó el programa lo que pasó es que mi madre me pidió que hiciese la entrevista esa fatídica en Donde estás corazón hablando de mi padre, pero yo nunca había hablado en televisión», ha indicado. «Me pidió hacer esa entrevista porque realmente la que tenía valor era la mía que era el único que no había hablado. Mi hermana sí había hablado y mi madre no paraba de hacerlo. Me pidió que hiciese eso, me pagaron un dinero como ya conté y estuve un semestre y luego ya me dijo que no había más dinero y que si no me había dado tiempo a acabar la carrera, es lo que hay. Entonces, al final yo hice una entrevista para no poder acabar mis estudios como ya he contado», ha añadido.

Ángel Cristo Jr. en ‘¡De Viernes!’. (Foto: Telecinco)

Las declaraciones de Santiago Arriazu

Santiago Arriazu ha hablado en TardeAR sobre la existencia del material que comprometía a Bárbara Rey y Juan Carlos. El equipo del citado programa ha preguntado al periodista si realmente fue el mediador entre la vedette y el CNI para que esas imágenes no salieran a la luz. «Naturalmente, nadie lo niega. Lo has dicho muy bien, fui mediador. Yo diría negociador», ha indicado Arrizau. Según ha explicado, Bárbara Rey acudió a su casa para pedirle ayuda. «Me trajo cintas y todo lo que se ha dicho, todo. Y el famoso vídeo. Lo sopesé y vi que tenía tres alternativas. Solamente tres alternativas», ha contado. Esas tres alternativas eran «o me quito y que se busque la vida, o se publica o ver si llegaban a un acuerdo entre las partes». Una vez que se vio involucrado este asunto, se asesoró «muy bien» y llegó a la determinación de que lo mejor sería acercar posturas entre ambas partes.