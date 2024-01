Andrés García- Carro, modelo de 92 años: «Amancio Ortega me traía camisas a medida en bicicleta» 

Andrés García-Carro acaba de regresar de Paris, donde ha desfilado en la Semana de la Moda de la alta costura. Nos habló en exclusiva de su experiencia sobre la pasarela y también nos contó cómo surgió el dedicarse al mundo de la moda a los 88 años. Ha trabajado con las firmas más importantes y sigue teniendo muchos proyectos en mente. Además, ha hecho sus pinitos en series donde ha estado codo con codo, por ejemplo, con Antonio Resines y nos contó una anécdota que vivió con él. Ahora suma 92 años y sigue manteniendo un espíritu joven y nos desveló la particular manera en la que conoció a Amancio Ortega en sus comienzos laborales, dado que ambos son de A Coruña. Por si fuera poco, fue modelo de Zara en 2021 y reconoce que es el trabajo que recuerda con más cariño, pues le permitieron participar activamente en la colección masculina.

Andrés García-Carro/ Gtres

PREGUNTA: ¿Cuál es el secreto para llegar así con 92 años?

RESPUESTA: Ojalá hubiera un secreto y lo supiera, lo patentaba y me haría millonario.

P: ¿Pero esa vitalidad y esa energía?

R: Yo, dar gracias a Dios, que estoy yo mismo sorprendido.

P: ¿Te sientes vital, te sientes fuerte, y con ganas de hacer más cosas?

R: Lo que no me siento con ganas es de estar sentado. Todo lo que sea movimiento me va.

P: Fíjate qué maravilla, porque vienes de desfilar en París, ¿no?

R: Sí, vengo de la Semana de la Moda de Paris.

P: Un evento de altura en la capital de la moda.

R: Te diré que es la primera vez. Desfilar, desfilar es la primera vez que lo hago.

P: ¿Y cómo ha sido esa experiencia? Tus sensaciones, tus sentimientos…

R: Muy bien, muy bien. Iba con un poco de miedo, porque éramos 37 modelos y ahí el único viejo era yo.

Andrés García-Carro/ Gtres

P: Seguro que alguno era más viejo de espíritu.

R: El morbo es ese que ande por ahí una persona con 92 años metido en esto… Lo pasé muy bien. Además, fíjate qué coincidencia, que la maquilladora me vio y me dijo: “Yo le he maquillado hace cuatro o cinco años”. Fue la primera vez que actué para la American Express y ahora la primera vez que voy a desfilar también eres tú. Me hizo mucha gracia.

P: ¿Y cómo es aquello? Porque la París Fashion Week es una de las grandes citas del calendario internacional de la moda

R: Muy bien, muy bien. Son cosas que, si la gente no está y no lo ve, no se puede imaginar todo lo que hay detrás de los desfiles, porque ya te digo, éramos 37, porque ahora los desfiles son distintos. Antes el mismo modelo se cambiaba cuatro o cinco veces de ropa y salía varias veces, ahora no, por eso hay 37, porque solo te vistes una vez. Por eso sales en procesión y el desfile en sí es rápido

P: He visto que has trabajado con Adidas, con Timberland, YSL, Dior y ahora Cartier y Vuitton hace poco

R: Sí, sí. Y para más. Yo te diría que he desfilado para todas las marcas prácticamente. Conocidas, yo creo que para todas.

P: ¿Tienes alguna anécdota con alguien conocido que quieras recordar?

R: Anécdota, la verdad que no.

P: ¿Algún desfile que te gustase mucho o que lo disfrutases más que otro? ¿Alguna colaboración?

R: Una que disfruté muchísimo fue que me hicieron una colección para Zara Man. Para mí, esa fue una de las mejores

Andrés García-Carro/ Gtres

P: ¿Y a nivel emotivo siendo coruñesa también fue especial, ¿no?

R: No, no, además sobre todo que me hizo mucha ilusión que hiciera una colección que además la tenía, me llamaron para ver si quería poner o quitar, porque no solo era ropa, era ropa, bolsos, gafas, gemelos, joyas. Además, fue la más personal, claro.

P: La más personal y además siendo Zara una marca española

R: Además, sobre todo gallega, pues a mí me hizo mucha ilusión.

P: Eres casi vecino de Amancio Ortega, ¿has hablado con él o te ha felicitado?

R: Amancio, aparte, mi sobrino es sobrino de Amancio. De Amancio Ortega, te lo voy a contar: Cuando yo tenía 17 años yo era muy flaco y tenía un cuello que no se correspondía con el largo de la manga, entonces me tenía que hacer las camisas a medida. Había una camisería que se cerró hace un año o dos en La Coruña que se llamaba ‘Gala’ y Amancio Ortega entonces era el cadete. O sea, si yo tenía 17 años, él tendría 14 o así. A posteriori lo pienso, pero no lo viví sabiendo quién era. Él era el que me llevaba las camisas a casa. Me acuerdo de que iba un chico en una bicicleta y él tendría 14 años. Fíjate las vueltas que dio el mundo después, quién me lo iba a decir a mí. Además, él lo cuenta en las biografías que se han hecho de él. Dice que ahí empezó, él empezó de cadete en la bicicleta, llevando las camisas de Gala. Después se fue a la Maja y ahí fue donde conoció a su primera mujer y ahí trabajaban él y la hermana, la hermana que vive todavía, Pepita.

P: Fíjate donde has llegado tú a cumplir tu sueño de desfilar y dónde ha llegado él

R: Yo a la cola de él

Andrés García-Carro/ Gtres

P: No, hombre, cada uno cumple sus sueños.

R: Ya, ya, ya, ya. Yo tampoco se trata de cumplir sueños, porque yo ni por lo más remoto me podía imaginar que iba a terminar mi vida así.

P: Es que yo te iba a preguntar porque he leído que fuiste ganadero en Argentina, que tuviste un restaurante en Uruguay y fuiste agente inmobiliario en España, ¿cómo se acaba siendo un referente de la moda?

R: Pues te queda una, porque fui agregado cultural en la Embajada 15 años en Buenos Aires. Allí tuve yo el placer de conocer a muchas personalidades. Yo en aquella época era funcionario de Franco y por unos amigos comunes conocí a don Claudio Sánchez Albornoz, que era el presidente de la República en el exilio. Viviría en Buenos Aires. Conocí a Borges. La verdad que esos 15 años que estuve en la Embajada fueron los mejores de mi vida, te diría.

P: Una evolución cuando menos sorprendente…

R: La vida que es así. Yo soy una persona muy inquieta. Además, yo he tenido la inmensa suerte de disfrutar con lo que hacía, las cosas más diversas. Creo que esa es la forma de hacer las cosas bien, porque digo yo qué horrible tiene que ser estar todos los días de tu vida haciendo algo que no te gusta. No lo puedes hacer bien. Mira que tuve los trabajos más diversos, y con todos disfrutaba. Cuando empezó a venir aquí la política, me mandaron otra vez a Madrid. No me gustaba e hice oposiciones con 60 años para ser agente de la propiedad inmobiliaria y dejé la carrera de funcionario, porque no me encontraba bien.

P: ¿De dónde viene el apodo de The Spanish King?

R: Porque yo en casa, pues siempre el rey de la casa, el rey de la casa y mi nieta, que fue la que digamos me descubrió, porque yo ni por lo más remoto pensaba que iba a terminar así, se le ocurrió lo de `The Spanish King´. Ella debió de ver algo, porque trabajaba en una revista de moda en París y debió de ver algo en mí. Es muy lista.

Andrés García-Carro/ Gtres

P: Ha tenido importancia tu nieta en tu vida, imagino

R: Total, total, total. Justo esto fue antes del coronavirus. Yo tenía 88 años y dije se acabó, yo ya no trabajo más, me voy a La Coruña a jugar al golf y a la buena vida y se acabó. Y mira tú por dónde, otra nueva vida.

P: He visto que tienes más de 50.000 seguidores en Instagram, que no está nada mal, ¿llevas tú tus redes todavía?

R: No, yo no las llevo, el Instagram me lo lleva mi nieta. No me deja. Al principio de todo esto me llamaba por teléfono y me decía abuelo, me han llamado de tal, que te parece tal. Y digo mira, de aquí en adelante a mí no me llames. Tu si ves que conviene di que sí y después me lo dices a mí, que ya sabes que yo me apunto a un bombardeo. Y así fue, ella ya me lo da por hecho, y yo encantado.

P: Ahora que C. Tangana está muy de actualidad porque ha sacado su documental, ¿cómo fue el formar parte del videoclip de ‘Tú me dejaste de querer’?

R: Grabé un videoclip para la canción, que además me hizo mucha gracia porque lo rodamos en un avión como se ve ahí, y ese avión era un Súper Constellation que está anclado ahí. Allí rodaron una película de Almodóvar. En ese avión era en el que yo viajaba cuando vivía a Argentina y al sentarme ahí me dio cosa, porque ya no existen. Y C. Tangana, estuve un rato con él hablando y me sorprendió porque, ahora está un poco más discreto, pero entonces llevaba look, y hablando con él me dije que estudió Filosofía y Letras, y no me cuadraba esa persona que estudiara Filosofía y Letras. Muy simpático, muy simpático, además es medio gallego, el padre es gallego.

P: Por eso ha hecho el himno del centenario del Celta de Vigo

R: Sí, sí,

P: O sea que en las distancias cortas es un tipo peculiar

R: Sí, sí, sí. Además, es muy serio y tranquilo. Al menos, eso me pareció.

Andrés García-Carro/ Gtres

P: He visto que también has participado en cine con Paco León y con Resines

R: Con Resines me tenía que estudiar el guion y todo. Resines, simpatiquísimo. Me hizo mucha gracia, porque me dice qué tal el guion y le dije: eso es lo peor aprenderse los papeles, pero sabérmelo me lo sé. Entonces me dijo: si ves que no es tu forma de hablar o de expresarte, tú consigue el hilo de la conversación porque así te saldrá más natural. Consejo fantástico. Me dijo, porque tú tienes una personalidad. Si ves que no es tu forma de hablar, tú cambia, mientras no cambies el sentido de la conversación, habla como quieras.

P: ¿Sigues rutinas de belleza muy exigentes? ¿Utilizas cosméticos?

R: Mira, yo nada de nada. Ahora, que me cuido, me cuido. Que, si tengo un lunar en un sitio, pues me lo quito.

P: Hace unos años en una entrevista dijiste que solo te queda pendiente ser el malo en una película de Tarantino. ¿Sigues con ese reto o has renovado propósitos?

R: Eso fue de las primeras cosas que dije. Pues sí, me gustaría. No pierdo la esperanza porque mira Clint Eastwood, que es un año mayor que yo y ahí sigue al pie del cañón. Además, le preguntaron que hacía para estar tan bien y seguir dirigiendo películas y actuar. Dijo: cuando me levanto por la mañana le doy un portazo al viejo cuando quiere entrar en mí y eso lo escuchó un cantante, no me acuerdo de su nombre, pero compuso una canción que se llama `No dejes que el viejo entre´.

P: Vamos a tener que llamarte el Clint Eastwood de la moda

R: Por eso te digo que, si Clint Eastwood está en activo, pues por qué no voy a estar yo también, que tengo un año menos.

P: Para terminar, te gusta más ir un poco disfrutando del día sin grandes compromisos en el horizonte, ¿no?

R: Esa es la suerte que tengo, la suerte que tengo.