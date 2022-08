Anabel Pantoja está aprovechando al máximo el tiempo desde que llegara de Honduras. A pesar de que no ha ganado el concurso, la sobrina de Isabel Pantoja está encantada con su paso por el reality, en el que, además, ha podido conocer a su nueva pareja, el esgrimista Yulen Pereira. Precisamente con él se ha reencontrado y ha podido pasar tiempo sin la presión de las cámaras.

Además de reencontrarse con el deportista y con su grupo de amigos, Anabel también ha aprovechado para retomar su actividad en las redes, en su faceta de influencer. La joven ha querido sorprender a sus seguidores con un inesperado post en el que ha desafiado la censura al desnudarse frente a uno de los rincones más emblemáticos de Madrid: La Puerta de Alcalá. Anabel se ha colocado en una de las azoteas frente al monumento y ha posado de espaldas y desnuda. Un post con el que se ha hecho aún más evidente su pérdida de peso y que ha generado multitud de reacciones en la red.

Además de esto, Anabel Pantoja ha confesado que en estos días también ha podido mantener una conversación con su tía, Isabel Pantoja que, según ha revelado la colaboradora, le ha dicho que está muy orgullosa de cómo ha desarrollado el concurso. Lo que no ha dejado claro, por el momento, es cuándo tiene intención de presentar a su nueva pareja a su familia, más allá de su madre, Merchi, que ya ha podido conocerlo. “No he puesto ninguna fecha, cuando bajemos y demás. Quiero ir a verlos yo sola y tranquila”, ha asegurado Anabel, que quiere que las cosas entre ellos vayan despacio, aunque ahora piensa en pasar unos días de vacaciones con él.

Este domingo, la colaboradora y el deportista han coincidido en el plató que ha acogido el debate final del reality y se han mostrado cómplices y relajados. Tras pasar sus primeras noches juntos, Carlos Sobera no ha dudado en preguntar a Pantoja si ha dormido poco porque, según él, tenía cara de cansada: “Hemos estado bien, nos hemos hinchado, me he hartado de comer y de todo”, ha dicho Anabel Pantoja, mientras que Yulen ha matizado: “He dormido muy poquito”, sin entrar en más detalles.

Sin embargo, esto no ha sido suficiente para el presentador, que ha querido saber dónde ha pasado la pareja su primera noche junta desde la salida del concurso, a lo que Anabel Pantoja no ha tenido reparos en responder: “En una casa que tengo aquí”, ha dicho la colaboradora que, además, ha matizado que tenía ganas de estar a solas con Yulen Pereira.

El esgrimista además se ha pronunciado sobre el reencuentro de Anabel y Omar Sánchez en el programa presentado por Toñi Moreno: “He visto dos personas que están muy enamoradas. No lo he visto entero. Entiendo que Anabel tiene que hablar las cosas. Han vivido muchas cosas, creo que ya todo está hablado…Y cuando lo vea si quiero hablar de algo con Anabel lo haré en privado”, ha dicho con tono serio.