Anabel Pantoja rompe a llorar durante su viaje a París: «¡Qué lástima!»

Anabel Pantoja siempre se ha caracterizado por ser sincera y no esconder sus emociones. Tanto es así que cuando viajó a América con su tía Isabel Pantoja para ayudar a la cantante en una de sus giras, publicó varios vídeos llorando asegurando que Miami le había impactado más de la cuenta. Es justo lo que ha sucedido tras su llegada a París. Un viaje que ha realizado junto a su novio David Rodríguez, al que conoció durante su estancia en Estados Unidos mientras trabajaba con Isabel.

Anabel Pantoja está atravesando un momento pleno, se muestra natural y sin filtros y no le tiene miedo a nada ni a nadie. Prefiere estar apartada de sus conflictos familiares y rodearse del apoyo que recibe por parte de sus seguidores. En las últimas horas ha compartido con ellos como está siendo su excursión a París. La influencer ha roto a llorar nada más poner un pie en la capital francesa. Promete que está muy impresionada y que no esperaba que la ciudad le dejase tanta huella.

Anabel Pantoja en Paris / Instagram

La sobrina de Isabel Pantoja no ha podido contener la emoción cuando ha llegado a la pirámide que corona la Plaza del Museo del Louvre. También se ha emocionado al ver la torre Eiffel, pero sobre todo ha llorado al entrar dentro de Disneyland París. «¡Qué lástima!», ha exclamado cuando ha visto a los niños saludando a los míticos personajes. Su novio le ha acompañado en todo momento y ha comprendido que para ella era una escena complicada porque se estaba acordando de su pasado. «Mi padre, mi tío Agustín», decía entre lágrimas.

Anabel Pantoja explica por qué está tan emocionada

Anabel Pantoja llorando en París / Instagram

En su momento, Anabel Pantoja recibió muchas críticas porque le acusaron de estar exagerando sus sentimientos. En Sálvame publicaron unas imágenes de la sevillana llorando en Miami y en Nueva York. Jorge Javier Vázquez explicó que no era la primera vez que visitaba a Estados Unidos, por eso no entendía tanta emoción. Sin embargo, la creadora de contenido nunca ha hecho caso a sus detractores y por eso ha repetido la misma hazaña.

Nada más llegar a París, público un vídeo llorando y enseguida justificó su estado de ánimo. «Es que he tardado mucho tiempo en venir a ver esto, es que es espectacular, muy bonito», empezó diciendo. Anabel ha compartido muchos detalles de esta excursión. Haciendo honor al sentido del humor que siempre le ha caracterizado, ha ido narrando su aventura. «Aquí se hizo la película de El código Da Vinci, de Tom Hanks, la serie Lupin, hay muchísimas películas. Son cosas que yo veo, que me quedo y mira ahora», declaró con lágrimas en los ojos.

El novio de Anabel Pantoja le acompaña en esta aventura

Anabel Pantoja y David Rodríguez / GTRES e Instagram

David Rodríguez ha sido testigo de la emoción de Anabel Pantoja. «Mira a esos niños gordi, mira qué lástima», ha comentado muy emocionada. La influencer le ha explicado a su novio que no era la primera vez que visitaba Disneyland. «¿Te acuerdas del vídeo del ColaCao? Cuando me lo tomo y se me queda el bigote, es ahí», le explica mientras reconoce que se está acordando de su padre, Bernardo Pantoja, quien falleció el 25 de noviembre de 2022 en Hospital Universitario Virgen del Rocío.

Anabel está a punto de emprender una nueva aventura en Telecinco. Participará en el concurso Desnudos por la vida y compartirá espacio con rostros tan destacados como la presentadora samanta Villar o la modelo y colaboradora Laura Matamoros.