Anabel Pantoja revela el retoque estético que planea tras dar a luz a su primera hija

Anabel Pantoja se encuentra en la recta final de su primer embarazo fruto de su actual relación sentimental con David Rodríguez. Desde que anunció la feliz noticia, la ex colaboradora de Sálvame no ha dudado en compartir con sus cerca de dos millones de seguidores en Instagram, detalles sobre esta etapa tan especial, desde sus emociones como futura madre hasta los cambios físicos que ha experimentado. Ahora, a pocas semanas de dar a luz, Anabel ha sorprendido al revelar que planea someterse a un retoque estético para recuperar su confianza tras el parto.

El procedimiento que Anabel tiene en mente es una mastopexia, conocida como levantamiento de senos. Una cirugía que busca reposicionar el busto y devolverle su firmeza natural, y que también podría implicar el cambio de posición de la areola y el pezón. Según la propia influencer, el embarazo ha provocado un aumento significativo en sus senos seguido de una caída que le genera incomodidad. Por ello, recurriá a la medicina estética para corregir este cambio una vez de a luz a su hija. La operación tendrá lugar en la reconocida Clínica Diego de León, un centro especializado que Anabel ya ha visitado para consultas previas.

Aunque no han trascendido, por el momento, demasiados detalles acerca de la intervención en sí mismo, lo cierto es que los profesionales que han aconsejado a la sobrina de Isabel Pantoja en esta decicisón, le habrían recomendado una técnica mínimamente invasiva que facilite una rápida recuperación. Un hito clave para que Anabel pueda adaptarse a su nueva vida como madre primeriza con mayor facilidad. «Su diseño de escote con efecto push será a través de nuestro concepto exclusivo de mastopexia, basado en técnicas mínimamente invasivas», señalan desde el centro médico.

Pero este podría no ser el único retoque que Anabel Pantoja baraja realizarse tras el nacimiento de su hija. Entre los tratamientos que contempla se encuentra también el llamado Dopamine Beauty, una combinación de láser CO2 y factores de crecimiento que promete mejorar la textura de la piel y devolverle luminosidad. Este procedimiento es especialmente útil para quienes han vivido en zonas de alta exposición solar, ya que ayuda a reparar los daños causados por los rayos UV y revitaliza la piel apagada. Además, la influencer también está interesada en un tratamiento conocido como Total Eyes, enfocado en rejuvenecer el área del contorno de los ojos. Este procedimiento incluye la aplicación de vitaminas y, en algunos casos, toxina botulínica para suavizar arrugas, disminuir las ojeras y aportar un aspecto más descansado.

¿Cuándo dará a luz Anabel Pantoja?

Fue el pasado mes de junio cuando Anabel Pantoja, embaraza entonces de cuatro meses, anunció que iba a convertirse en madre por primera vez; de modo que espera que de a luz este mes de noviembre. En concreto, la fecha en la que vendrá, previsiblemente, la criatura, será el próximo día 20 según reveló ella misma a través de su perfil en la ya citada red social.

Anabel Pantoja anunció su embarazo a través de la revista Lecturas, desde donde expresó su ilusión y aprovechó para desmentir todos los rumores de crisis que en los últimos días señalaban una posible ruptura entre ella y David Rodríguez. «Estoy de cuatro meses, ya hemos pasado los meses de seguridad, tenía miedo. Ahora que el doctor me ha dicho que todo está perfecto, estoy mucho más tranquila. Al principio te asustas y no quieres ilusionarte por si no sale bien», comentó la influencer a la citada publicación.