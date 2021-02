El retoque estético de Anabel Pantoja que ha pasado desapercibido en medio de la guerra familiar

No es la primera vez que Anabel Pantoja toma medidas para mejorar su aspecto, la sobrina de Isabel Pantoja lleva tiempo trabajando en la televisión como colaboradora del programa ‘Sálvame’ y también como ‘influencer’ a través de sus redes sociales, dos tareas que la obligan a aparecer impecable y a dar ejemplo a sus millones de admiradores. Por eso, la prima de Kiko Rivera, que se ha visto envuelta en medio de la gran polémica que gira en torno al dj y al enfrentamiento que mantiene con su madre, ha buscado el modo de subir unos puntos la imagen de su rostro mejorando su dentadura.

Así, con el objetico de tener esa sonrisa perfecta de oreja a oreja blanca y radiante, la ahora vapuleada tertuliana del vespertino espacio que presentan Jorge Javier Vázquez, Paz padilla y Carlota Corredera, se ha puesto unos brackets o, mejor dicho, se los ha puesto su dentista, y ella está encantada de contárselo al mundo a través de sus redes sociales. “Mi nuevo compañero dental (espero que no mucho), dice Anabel haciendo propaganda de la clínica donde la han tratado y sacando tanto la lengua que se le ve casi la campañilla.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Anabel Pantoja (@anabelpantoja00)



La sevillana, que tiene 34 años, ha tomado con anterioridad varias medidas para aparecer más atractiva y que su belleza subiera unos escalones. Los rasgos de su rostro ya son alabados por sus fans, pero ella ha querido quitarse un complejillo que tenía desde adolescente, cuando todos sus amigos llevaban los dientes llenos de hierros y ella no. Ha sido la propia colaboradora la que ha contado que: «Me los puse solo una vez y estuve cuatro meses con él porque tenía un diente mal y los de abajo fatal y tenía muchas ganas de ponérmelos porque se los pusieron todos mis amigos de pequeños y yo no. Quería ponérmelo y empecé con el Invisalign pero me fue regular porque eso tienes que ser súper constante y a mí se me perdían todas las fundas».

A pesar de no triunfar en su primer intento, la heredera del físico de Isabel Pantoja insistió en su deseo y volvió a intentar otro método: “Después, me hablaron de los de Safiro que son blancos y fijos y me los puse, pero me llamaron para entrar en ‘GH’ y me los quité porque pensé no voy a entrar con los aparatos que lo voy a pasar fatal”.

Ahora, cuando parece que ningún otro concurso va a contar con su presencia, se ha decidido y: “No ha pasado más que un año y me los he vuelto a poner. Me han puesto los de arriba, que me están haciendo daño y los de abajo me los ponen la semana que viene», lo que quiere decir que aún le quedan unos cuantos meses para verse con los dientes alineados y a su pleno gusto, pero el que quiere algo le cuesta.

Anabel Pantoja, que está siendo el blanco de los rifirrafes de los colaboradores sobre las polémicas que giran en torno al distanciamiento que tienen Isabel Pantoja y Kiko Rivera, que ayer mismo confirmó que va a demandar a su madre, ha comentado sobre este tema más banal que es su dentadura, que tiene que ir a revisiones mensuales, deberá llevar retenedores y lo seguirá hasta el final, confirmando además, que está acompañada en esta aventura por su novio Omar Sánchez, quien también se ha puesto un aparato dental para reírse abiertamente, no es que antes no lo hiciera, pero en un futuro bastante cercano lo hará con la sonrisa perfecta.