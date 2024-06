Anabel Pantoja se pronuncia sobre el revuelo del sexo de su bebé: "Aún no se sabe"

Ha sido la noticia del fin de semana. Durante su último concierto en Illescas (Toledo), Isabel Pantoja parecía haber desvelado, por error, el sexo del bebé que espera su sobrina Anabel. Y es que, cuando llamó a la influencer para que bailara sobre el escenario la viral coreografía de Garlochí, la tonadillera se refirió al nuevo miembro del clan que viene en camino como «sobrino-nieto», en masculino. Unas palabras que generaron todo tipo de especulaciones de las que, este lunes, la propia Anabel se ha pronunciado desde el plató del programa TardeAR.

«No sé sabe todavía lo que es. Es agarrarse a algo que se dice desde la euforia y el cariño. Yo creo que todo el mundo, por lo menos en mi familia, incluida mi madre, cuando se refiere ‘voy a tener un nieto’ lo dice en masculino. Pero porque no se sabe», comenzaba a decir. «Solo se va a saber el próximo 13 de julio, que voy a celebrar mi cumpleaños y me voy a enterar con toda mi gente a la vez», proseguía.

Anabel Pantoja en el programa ‘TardeAR’. (Foto: Mediaset)

«Además, que mas da. Lo que venga tiene que venir sano, y va a ser bien recibido. Sea niño o niña. Y ya está», decía. Ana Rosa Quintana le preguntaba en ese momento si tenía algún tipo de preferencia, a lo que Anabel no dudaba en contestar: «Siempre he dicho, y lo dije cuando me hicieron la entrevista, que me gustaría que fuera niño porque en mi familia siempre hemos sido muchas mujeres. Y me encanta la ropa de hombre y me encantan los niños. Pero después una niña imagínate como puede ser… Es que da igual, Ana. Podría estar hasta el final del embarazo sin saber lo que es», sentenciaba.

Sus limitaciones en el embarazo

Más allá del sexo del bebé, Anabel Pantoja acudía al espacio televisivo mencionado para presentar mostrar un nuevo reportaje. En esta ocasión, se desplazó hasta Londres para acudir al concierto de Karol G y ha confesado que le costó estar todo el día sin parar por las calles de la ciudad del Támesis: «Aquí fui a un viaje por gusto, me encantó la experiencia. Pero es verdad que cuando iba en la bicicleta con un grupo de amigas, ellas iban un kilómetro por delante y yo detrás, con el pantalón desabrochado y parando cada cinco minutos a hacer pis. Te cambia un poco lo que es tu modo de vida. […] Ahora estoy como más cansada», confesaba.

Anabel Pantoja en el programa ‘TardeAR’. (Foto: Mediaset)

Durante el concierto de la colombiana, Anabel también contaba que en las últimas canciones ya se notaba los pies muy hinchados: «Luego llegué al hotel y me dio un masajito. Ahora puedo pedir lo que yo quiera», revelaba, refiriéndose a David, su novio y padre del hijo que espera.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Anabel Pantoja (@anabelpantoja00)

En cuanto a la alimentación que está siguiendo durante el embarazo, Anabel también revelaba que estaba comiendo mucho mejor. «Ahora tiene que alimentar bien a la criatura», añadía Ana Rosa.