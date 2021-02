Anabel Pantoja y Omar Sánchez incendian las redes, ¿embarazados?

A media mañana han saltado todas las alarmas cuando Omar Sánchez, pareja de Anabel Pantoja ha publicado una llamativa fotografía en su cuenta de Instagram. En dicha instantánea se pude ver cómo la colaboradora de ‘Sálvame’ posa mostrando su barriguita mientras su pareja la acaricia con mucho cariño. Gesto que ha levantado todas las sospechas sobre un inesperado y posible embarazo. Además, el instructor de surf ha sembrado más la duda porque en la publicación no ha escrito nada, tan solo ha puesto un emoticono de una rosa.

Inmediatamente numerosos usuarios han dado la enhorabuena a la pareja, pero sin saber muy bien si tan solo se ha tratado de una broma o de si en realidad la sobrina de Isabel Pantoja está esperando su primer hijo. Este digital se ha intentado poner en contacto con la protagonista de esta historia, pero ha preferido mantenerse en silencio. A través de las redes sociales de la prima de Kiko Rivera, se ha podido saber que ha pasado el domingo al aire libre, disfrutando de las buenas temperaturas que hay estos días en Cercados de Espino -Gran Canaria-. No ha estado sola porque Omar Sánchez ha disfrutado junto a ella de este soleado domingo.

No sería de extrañar que la pareja esté esperando un hijo, pues su relación está más que consolidada. Hace unos días, Anabel publicó una bonita imagen en la que aparece con ‘el negro’ -como le llama cariñosamente a su chico-. Lo hizo para dedicarle unas palabras en el día de su tercer aniversario. “3 años, 36 meses, 156 semanas, 1095 días, 26.280 horas, 157.500 minutos y 9 4.680.000 segundos…”, escribió la televisiva. Es necesario recordar, que el pasado verano tenía previsto su enlace, pero que debido a la crisis sanitaria actual que hay, tuvieron que aplazarla.

Anabel quiere un enlace por todo lo alto, por lo que lo más sensato ha sido posponer el esperado ‘sí, quiero’. Además, las familias de la pareja son de distintas partes de España, por lo que las restricciones podrían dejar a algunos familiares fuera de la celebración, y eso es algo impensable para los novios. Por lo tanto, hay que esperar para ver vestida de blanco a Anabel Pantoja, y quien sabe si con su primer hijo de la mano.

Su éxito en redes sociales

Ha sido a raíz del confinamiento cuando la influencer ha empezado a ver aumentado su número de seguidores en redes sociales. Tanto es así que ya reúne más de un millón de usuarios. Lo que comenzó como un entretenimiento se ha convertido en algo más, pues sus bailes ya son conocidos en todo el mundo. A través de la pequeña pantalla, la amiga de Belén Esteban ha realizado divertidos directos que han enamorado a su público.

Aunque no es oro todo lo que reluce, porque también está atravesando uno de los momentos más amargos de su vida. El enfrentamiento entre Kiko Rivera e Isabel Pantoja le han provocado más de un disgusto. Sin embargo, ha preferido mantenerse al margen de la polémica y no dar apenas declaraciones a favor de uno o de otro, pues mantiene buena relación con las dos partes de esta historia que parece no tener fin.