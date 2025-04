De Anabel Pantoja a Helen Lindes: las desesperadas historias de los VIP durante el apagón

Alrededor de las 12:30 de la mañana del 28 de abril, España sufrió un apagón. La Península Ibérica se vio paralizada provocando el colapso, bloqueos de infraestructura y caos en los desplazamientos tras la interrupción del suministro eléctrico. Al igual que el resto de los ciudadanos, numerosos famosos han utilizado las redes sociales como altavoz para contar sus desesperadas historias.

Helen Lindes

Mediante un storie publicado en su perfil de Instagram, Helen Lindes ha explicado que a ella el apagón la pilló en plena calle Serrano. «Ha sido abrumador ver el centro de Madrid totalmente colapsado», ha dicho. «De repente, los semáforos han dejado de funcionar, todo el mundo se ha echado a la calle…», ha añadido.

Storie de Helen Lindes. (Foto: Instagram)

Sin embargo, y como era de esperar, su máxima preocupación era contactar con su familia para saber que todos ellos estaban bien en medios del caos vivido. «He intentado llamar a mi marido para saber si sólo era allí o en nuestra casa también. Ha sido imposible la comunicación para ambos y he tardado casi cinco horas en llegar a mi casa desde el centro (normalmente tardo 25 minutos). A mi cabeza sólo llegaban imágenes de mis niños ¡Qué impotencia más grande! Ya estamos todos en casa y solo ha sido un susto. Espero que vosotros estéis bien también y que no os haya pillado en un ascensor…. Sería mi peor pesadilla», ha manifestado.

La reflexión de Anabel Pantoja

Quien también ha querido reflexionar sobre el apagón ha sido Anabel Pantoja, quien ha dedicado una emotiva preocupación a su pareja y padre de su hija Alma, David Rodríguez. «Cómo me gustaría que estuvieras aquí con nosotros. Hoy sin poder hablar contigo lo normal, ni hacer videollamadas te das cuenta de lo jodido que es esto de la tecnología, pero si no fuera por ella…», ha indicado en un texto al que ha añadido una imagen junto al fisioterapeuta.

Anabel Pantoja y David Rodríguez. (Foto: Redes sociales)

Por otro lado, también ha narrado cómo ha podido contactar con Merchi, su madre. «Bueno, no sé quién verá mis historias porque se acaba de caer todo. Aquí en Canarias gracias a Dios no se ha caído nada, en Baleares tampoco… digamos que península está ahora mismo sin nada», ha comenzado diciendo. «Mi madre me ha llamado, no sé cómo me ha podido llamar, súper asustada de que ha habido, en fin… es que pongo la tele (vosotros no podéis porque no tenéis electricidad, pero nosotros sí), y veo las noticias y es increíble como se ha parado el mundo», ha continuado. «Mi conclusión es que si esto se fuera a la mierda más de dos días, ¿cómo lo hacen ciertas empresas y ciertas cosas? Saldrán adelante, sí, pero somos totalmente dependientes de esto, del internet y de la electricidad…», ha finalizado.

Eva González

Por su parte, Eva González ha publicado de madrugada un mensaje sobre su presencia en la estación de tren de Sevilla. «Santa Justa: A estas horas aún hay mucha gente que ha pasado la noche aquí. Los trenes de momento están suspendidos. La policía me dice que hay bastantes trenes inmovilizados en distintos puntos de las vías, hasta que no se proceda a su retirada, no se podrá reanudar el servicio», ha relatado.

Eva González ante los medios de comunicación. (Foto: Gtres)

Matías Prats

Durante su trayecto en tren, Matías Prats ha vivido en primera persona la angustia de estar encerrado en un tren durante el apagón. «»Ha partido sobre las 11:15 horas de la estación de Chamartín y cuando quedaban 30 minutos apra el destino final, Valencia, ha comenzado a disminuir la velocidad hasta quedarse parado», ha indicado. «El maquinista ha informado que no llega energía a la catenaria, por lo que no podemos movernos de aquí», ha añadido el periodista, al mismo tiempo que ha detallado que «ha quitado las luces del tren para ahorrar batería».

Jessica Bueno

La modelo pudo pasar la jornada de apagón junto a sus hijos. «Hemos estado en casa jugando al Cluedo, la luz ha vuelto pero aquí la partida está interesante», ha dicho acerca del plan que han hecho para entretenerse dada la delicada situación que atravesaba el país. «Tengo que admitir que me he asustado mucho, pero me he relajado con ellos», ha narrado.

Jessica Bueno en un evento en Sevilla. (Foto: Gtres)

María José Campanario

«Parados en un AVE en medio de la nada esperando que se restablezca la electricidad desde hace 11 horas», ha dicho en un mensaje al que ha añadido un stickers con actitud cansada. «Desde las 10 de la mañana en el tren. Por fin hemos llegado ahora mismo. Un día para olvidar. Gracias de corazón a todos los trabajadores del tren que han hecho que todos estuviésemos lo mejor posible a pesar de las circunstancias», ha dicho.

María José Campanario y Jesulín de Ubrique en Arcos de la Frontera. (Foto: Gtres)

La mujer de Jesulín de Ubrique, que ya se ha convertido en una asidua del universo 2.0, ha recalcado que se ha sentido arropada en todo momento.