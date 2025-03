Helen Lindes se convirtió en madre por tercera vez en enero. Desde entonces la modelo no ha sido tan activa en redes sociales como acostumbra. El motivo: los primeros meses de vida de la pequeña Anais. La niña nació fruto de su amor con el deportista Rudy Fernández y, tras el trimestre más complicado de la crianza, la recién renombrada mamá ha querido compartir con sus seguidores cómo ha sido su experiencia trayendo al mundo a la benjamina de la familia. Este ha sido su tercer parto; es casi veterana, pero a pesar de ello siempre hay cosas que preocupan y que se escapan de los manuales. Por eso Helen ha decidido compartir su vivencia con las que pronto también tendrán a sus retoños en brazos.

«He intentado hacerlo lo más resumido posible. Espero que os guste y os dé un poco de calma. ¡Mucho ánimo a las futuras mamás!», escribió junto a un video donde desarrolla lo ocurrido y agradece a los profesionales por el trato recibido. La grabación ha llegado en su sexta semana de postparto y ahora, con perspectiva, relata que «estaba convencidísima que, siendo el tercero, se me iba a adelantar, pero no tiene porqué». Fue entonces cuando acudió a su ginecóloga en su semana 39 de embarazo y esta la exploró y le pidió paciencia, ya que todo tenía una «evolución natural». No tuvo que esperar demasiado. La modelo ha recordado que «esa noche, a la una de la madrugada rompí la bolsa».

La que fuera Miss España despertó a su marido y ambos acudieron al hospital. Allí permanecieron varias horas antes de poder conocer a su hija. A pesar de la ruptura de la bolsa, las contracciones no llegaron inmediatamente. «Esperamos a que las contracciones empezaran a subir de intensidad, pero no pasaba», ha relatado Lindes, añadiendo que: «Fui a la sala de dilatación, había una pelota de pilates y empecé a hacer mis ejercicios de movimientos, pero después de dos o tres horas intentando que arrancaran esas contracciones, al final decidimos poner oxitocina».

Helen Lindes y Rudy Fernández con su bebé. (Foto:Instagram)

La pequeña Anais al parecer estaba muy cómoda en el interior de su madre y no tenía ninguna prisa por salir de allí. Con la oxitocina, el proceso se aceleró, haciendo que las contracciones empezaran a continuarse cada pocos segundos. Fue entonces cuando los especialistas le administraron la epidural. Tuvieron que pasar varias horas hasta que, a la vez que el sol se ponía en lo alto del cielo, el parto comenzó. «Sobre las nueve de la mañana me dijeron que había dilatado por completo y que en breve nos pondríamos a empujar», ha rememorado sonriente y orgullosa por el buen trabajo que iba a hacer, y así se lo ha contado a sus casi 400 mil seguidores.

Helen Lindes con su bebé. (Foto:Instagram)

«Empecé a empujar, me incorporé, pero me estaba mareando un poco, así que decidimos cambiar de postura», ha asegurado la modelo. Además ha recordado que pidió que le pusieran un espejo para ver lo que estaba pasando, ya que desde su posición su visión no alcanzaba a ver nada. «Pedí que me pusieran un espejo delante, quería ver realmente lo que estaba pasando, y ya veía la cabeza de mi bebé y cuanto más empujaba, mejor salía», ha explicado antes de confesar que había creado una banda sonora para ese momento tan especial. Una playlist con sus canciones favoritas para que fuera lo primero que escuchara su niña al llegar al mundo.

Helen Lindes y sus hijos. (Foto:Instagram)

La selección de canciones tenía una duración de casi cinco horas y ha reconocido que «la sigo escuchando de vez en cuando y recuerdo esos momentos tan especiales». Un momento del que ahora sus fans son conocedores. Estos no han dudado en mostrar su cariño a la modelo, al igual que otras madres han agradecido las palabras de Helen y se han sentido identificadas o tranquilizadas en el caso de aquellas que están a punto de vivir una experiencia similar a la de Lindes y Rudy, que ya pueden decir que son una familia numerosa.