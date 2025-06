El próximo mes de octubre, Anabel Pantoja y Omar Sánchez hubieran cumplido 4 años como casados. Sin embargo, pocos meses después, la sobrina de Isabel Pantoja confirmó un secreto a voces: su ruptura con el canario. Desde entonces, el ex matrimonio ha tenido una relación cordial marcada por altibajos ya que, aunque en un principio tomaron distancia, el tiempo lo ha curado todo, tal y como ha dado cuenta la de Sevilla en sus redes sociales.

El acercamiento de Omar y Anabel

El ingreso de Alma, la hija de Anabel Pantoja por una crisis el pasado mes de enero, tambaleó por completo la vida de la prima de Kiko Rivera. Durante las semanas en las que la menor estuvo en el Hospital Materno Infantil de Canarias, la creadora de contenidos estuvo muy arropada por su entorno y por su ex marido, Omar Sánchez.

A través de redes sociales, el de Canarias dejó constancia que en sus pensamientos estaba la hija con la mujer con la que había pasado por el altar cuatro años atrás. Un detalle que llegó hasta Anabel que, ahora, ha querido apoyar a su ex marido en su nueva aventura.

El mensaje de apoyo de Anabel Pantoja a su ex, Omar Sánchez. (FOTO: REDES SOCIALES)

Omar ha decidido dar un paso atrás en su exposición mediática y centrarse en el ámbito empresarial. Es por ello que a través de redes sociales ha comunicado su nueva aventura en Canarias. «Quería compartir algo muy importante con ustedes ya que siempre les hago partícipe de todo. Hace años, tuve la suerte de crear un proyecto que nació del corazón: Marcallao, una escuela de surf, paddle surf y de vida (…). El tiempo pasó. Y con él, vinieron el crecimiento, las lecciones, el autoconocimiento… y el volver a creer en mí.

Hoy, después de años de trabajo personal, de valorar lo que realmente importa, quiero deciros que estoy de vuelta. Con un nuevo nombre, una nueva energía y más ganas que nunca, pero con la misma esencia: profesionalidad, cercanía y esa familia que siempre quise crear alrededor de nuestra empresa. Este no es solo un nuevo proyecto, es una segunda oportunidad para dar mi mejor versión, para crecer junto a ustedes y volver a compartir la pasión por mar, actividades y crear momentos inolvidables», ha comunicado el de Canarias. Una publicación que se ha llenado de comentarios, como el de Anabel Pantoja, que no ha dudado en desearle lo mejor en esta nueva etapa.

Así anunció Anabel Pantoja su ruptura

Cuatro meses después de su paso por el altar, Anabel Pantoja hizo su intervención más difícil en televisión. La sobrina de Isabel Pantoja se armó de valor para contar su separación de su recién estrenado marido y el motivo que le había llevado a tomar esta decisión.

Anabel Pantoja y Omar Sánchez en el día de su boda. (Foto: Gtres)

«He sido yo la que ha tomado la decisión. Ha sido un shock. Las dos partes son malas, creo que él lo está pasando peor, pero tampoco quiero decir quién lo pasa peor en estas cosas. Es verdad que llevo dos semanas y he sido una coraza, lo llevaba dentro y nadie se ha dado cuenta, él está mal y la decisión la tomé yo, quiero decir que yo vengo aquí lo que me ha contado no vengo a defenderme ni a desmentir, solo a contar lo que me ha pasado (…). Nosotros tenemos crisis y enfados de pareja, que no voy a entrar en ello. Voy a hablar de lo que me ha pasado a mí. Hay un momento que veo que no avanzo, que es cuando él vuelve de Supervivientes. No es que él se me quede pequeño, es un gran hombre, quizá la que no ha estado a la altura soy yo, pero veía todo muy dormido (…). Al volver vi por su parte una relajación plena, una relajación al 100% y yo tenía que tener algo más… No era solo la fiesta de la boda, tenía que seguir la vida. Entre nosotros había distancia, lo hablamos e intentamos arreglarlo…», dijo la creadora de contenidos en Sálvame bajo la atenta mirada del presentador y el resto de colaboradores.