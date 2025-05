Desde hace meses, Anabel Pantoja y David Rodríguez permanecen en el centro de una situación judicial que, lejos de cerrarse, ha vuelto a cobrar fuerza. Lo que en un principio se interpretó como un trámite puntual, y que generó incluso expectativas de archivo, ha demostrado ser un proceso mucho más complejo. Las últimas informaciones indican que la investigación no será archivada, al menos por ahora, y la causa seguirá su curso ante los tribunales. La situación comenzó a inicios de 2025, coincidiendo con un momento familiar muy delicado: la hospitalización en el Hospital Materno Infantil de Las Palmas de Gran Canaria de la hija de la pareja, Alma, que entonces tenía poco más de 40 días de vida. El motivo fueron unas lesiones que hicieron saltar las alarmas entre el personal médico y poner en conocimiento de la Fiscalía lo que dio lugar a la apertura de diligencias por un presunto delito de malos tratos en el ámbito familiar.

A pesar de haber recibido el alta médica a finales de enero, la noticia quedó opacada por el inicio de una investigación judicial en la que ambos progenitores están implicados. Aunque los detalles del caso no han trascendido en su totalidad por razones legales, la cobertura mediática ha sido constante. Durante varias semanas, diversas fuentes han apuntado a que la jueza encargada del proceso valoraba seriamente cerrar la causa. Esto ha generado un clima de optimismo moderado en el entorno de la pareja. Sin embargo, esta percepción ha cambiado ahora drásticamente.

Anabel Pantoja y David Rodríguez en Sevilla. (Foto: Gtres)

Según ha revelado el periodista Luis Pliego en el programa TardeAR, la información más reciente indica que el caso no será archivado. «El proceso continúa», ha afirmado, asegurando que las diligencias siguen activas y que no se ha producido ningún sobreseimiento. Esta nueva etapa de la investigación podría conllevar cambios significativos en la estrategia legal de Anabel Pantoja y David Rodríguez. Incluso se contempla la posibilidad de que las defensas se separen, algo que ya se había barajado en fases iniciales del caso. Este tipo de movimiento, cabe destacar, es común cuando los implicados necesitan reforzar sus argumentos de forma individual ante el juzgado. «El forense y todo el equipo ya ha declarado. Esto es un informe. Los jueces son mucho más escépticos. Si esto no se archiva, ahí ya hay defensas separadas», ha explicado Pliego.

Ante este giro, la pareja habría reactivado también lo que los medios han calificado como la Operación salvar a David: una estrategia centrada en presentar documentación médica y pericial que refuerce la imagen del fisioterapeuta como una figura íntegra y comprometida con la crianza de su hija. Y es que es David quien se encuentra más en el foco de la investigación, especialmente tras la supuesta aparición de unas imágenes que podrían comprometerlo directamente en el desarrollo del caso.

Los colaboradores del programa ‘TardeAR’. (Foto: Telecinco)

El documento principal, entregado a principios de mes en los juzgados de Canarias, cuenta con el respaldo de 23 médicos y especialistas. En él se recoge, según fuentes cercanas, una valoración extensa del entorno familiar y del rol que desempeña Rodríguez como padre. Detrás de este informe se encuentra Mariló de la Rubia, una profesional con experiencia en el ámbito médico y conocedora cercana de la trayectoria profesional de David. Su participación ha sido clave tanto por su experiencia como por su red de contactos, que habría permitido estructurar una documentación técnica y completa, destinada a influir en la percepción judicial del caso. Según se ha informado, fue el propio abogado penalista de la pareja quien les aconsejó buscar a una persona de confianza con conocimientos médicos para liderar esta tarea.

En paralelo, Anabel Pantoja ha optado por mantener un perfil algo más bajo en los medios, al menos en lo que respecta a los detalles judiciales. No obstante, desde un principio ha defendido públicamente su confianza en la justicia. En un vídeo difundido meses atrás, dejó claro que colaboraría con todo lo necesario y subrayó que se encontraba tranquila, pese al impacto personal que la situación conlleva.