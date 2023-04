Anabel Pantoja lleva un tiempo alejada de la televisión, para ser exactos desde que aterrizó en España después de su paso por el concurso de Supervivientes, reality al que acudía por segunda vez en la historia del programa. De hecho, si bien la primera ocasión no duró mucho en Hondura, a posteriori se quedó a las puertas de la final. Desde entonces ha estado involucrada en otros compromisos profesionales sin billete de vuelta a la pequeña pantalla, ya que parece ser que, por ahora, todo apunta a que seguirá esta misma línea.

En sus redes sociales comparte cómo es su día a día y se muestra con total naturalidad. De hecho, no esconde la cara b de los influencers. Hace tan solo unos días, la prima de Kiko Rivera compartía un posado con el que hacía arder las redes sociales, ya que aparecía completamente desnuda en la piscina de su casa. «Aquí estoy, aquí seguimos», escribió en la publicación. Un claro mensaje en un momento clave de su vida, ya que hace unas semanas el que era su pareja, Yulen Pereira, puso punto final a su breve historia de amor. Se conocieron en el mencionado concurso y tan solo unos meses después han tomado caminos separados.

Ha sido por dicha publicación por la que Anabel ha recibido una serie de insultos por parte de un usuario. «Grasa por aquí, grasa por allá. Me voy a Suiza a ver a mis amigas», ha escrito el internauta. Ante este despropósito, la sobrina de Isabel Pantoja ha querido responder, también vía Instagram mediante un vídeo en el que ha mostrado una actitud completamente positiva.

«Esto es un ejemplo de todo lo que recibo. Son mensajes que selecciono, pero bueno, esto es mi día a día», ha dicho, quitándole así importancia al hecho de estar recibiendo insultos por parte de usuarios en las redes sociales, ya que no es la primera vez que le ocurre, tal y como ella misma ha contado.

En los últimos días, Anabel ha mostrado cómo sigue trabajando en sus diversos compromisos profesionales, ajena a la entrevista que concedió su ex la pasada semana a Lecturas, en la que habló del motivo por el que finalizaron su relación.

En dicha entrevista, el esgrimista llegó a confesar que no le había sido desleal a Anabel pese a los rumores que circularon tras su mediática ruptura. «Nunca le fui infiel. Todo el mundo quiere que sea el malo. Llego a casa y se me caen las lágrimas», explicó. Además, también indicó que los «celos» fueron uno de los motivos por el que él tomó la decisión de dejarla una vez aterrizó en España tras pasar unas semanas trabajando en la gira Enamórate de Isabel Pantoja, que tuvo lugar por Estados Unidos. Ahora, la ex pareja hace sus vidas por separado, pero teniendo en cuenta que ambos continúan siguiéndose en sus respectivos perfiles de Instagram.