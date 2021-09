Anabel Pantoja, Elena Furiase, Claudia Osborne… Los VIP que han elegido el otoño para su boda

La primera y el verano suelen ser las dos temporadas más demandadas para las bodas. Si bien el tiempo suele acompañar en ambas, también tienen muchos pegos. En la estación de las flores las lluvias son más que probables, y también las alergias, lo que puede ser un verdadero engorro y, en la temporada estival el problema pueden ser las altas temperaturas. Por suerte, hay una tercera opción que cada vez gana más adeptas: el otoño. Las temperaturas suaves y los tonos tierra de la naturaleza convierten a los meses de esta estación en los preferidos por cada vez más parejas que se van a dar el ‘sí, quiero’. Entre ellas hay muchas VIP que en estas semanas van a pasar por el altar.

Anabel Pantoja

Menos de un mes le queda a Anabel Pantoja para unirse a Omar Sánchez en matrimonio. La cita está prevista para comienzos del próximo mes de octubre y, tras una ceremonia civil que tendrá lugar en la capital de Gran Canaria, se trasladarán a uno de los enclaves más románticos de las Islas Canarias para celebrarlo junto a sus seres más queridos. Concretamente en la playa de La Francesa, ubicada en la isla de La Graciosa.

Allí el mar será el gran protagonista y es que esta playa es de arenas vírgenes, tiene una extensión de 2 kilómetros y unas preciosas vistas a la naturaleza más salvaje de las islas.

Elena Furiase

Cádiz es el enclave elegido por Elena Fusiase y Gonzalo Sierra para su boda. Una ceremonia en la que estarán acompañados por su hijo y, por supuesto, por su familia. Elena, que es hija, nieta y sobrina de cantantes, recibirá de parte de estos el mejor regalo posible: una actuación solo para ella y su marido. Así lo ha prometido tanto su madre, Lolita Flores, como su madre, Rosario, que además desvelaron que están de lo más nerviosas y contentas por ese día.

Claudia Osborne

La localidad andaluza es también en enclave que han elegido Claudia Osborne y José Entrecanales, primogénito del presidente de Acciona, para su ‘sí, quiero’. Concretamente se trasladarán hasta la finca familiar que la familia Osborne tiene en Jerez de la Frontera. Muy discreta, la pareja no ha dado muchas pistas sobre cómo será el enlace, pero sí se sabe que no asistirá Fabiola Osborne. Tras haberse separado recientemente de Bertín Osborne, la venezolana ha preferido no asistir para que Claudia sea la gran y única protagonista.

Jaime de Borbón-Dos Sicilias

Jaime de Borbón-Dos Sicilias, hijo de los duques de Calabria, Pedro de Borbón-Dos Sicilias y Sofía Landaluce y Melgarejo, se casa con Charlotte Lindesay-Bethune en apenas unos días, el 25 de septiembre. Su ceremonia tendrá lugar en Palermo, Italia, hasta donde se trasladarán sus invitados y distinguidos familiares, muchos de los cuales poseen títulos nobiliarios.

Jorge Románov

También es muy esperada la boda del heredero al trono de Rusia, el gran duque Jorge Románov, que contraerá matrimonio con Rebecca Bettarini el 1 de octubre en San Petersburgo. Un evento de máxima importancia para la realeza al que se prevé que asistan representantes de numerosas casas reales, incluida la española, con quien los Romanov tienen unos fuertes vínculos. De hecho, la madre del novio nació en Madrid.