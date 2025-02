Anabel Alonso y Malena Alterio cuentan la ‘cara B’ de los Goya y opinan del caso de Karla Sofía Gascón

La 39ª edición de los Premios Goya ha dejado una gran resaca emocional a todos sus asistentes. Sin embargo, la experiencia de la gala varía según el papel que desempeñe cada uno. Así lo han explicado Malena Alterio y Anabel Alonso, quienes en esta ocasión fueron entregadoras de galardones en la gran cita anual del cine español. Al no pertenecer a la lista de nominados, las dos actrices han desvelado que vivieron la gala «de otra manera diferente»

«Ha sido muy divertido. […] Te meten en una sala estupenda. Estás sentada, te tomas tu copita, estás con tus amigos, vas viendo a los ganadores… Es como estar en casa, pero muy bien acompañado», comenzaba a decir a la intérprete de Padre no hay más que uno. Añadía que no habían sentido nervios «ya que no se jugaban nada» y que eso era una completa ventaja. Por su parte, Malena, en una actitud menos habladora, señalaba que venían «felices y satisfechas» por su trabajo.

Anabel Alonso y Malena Alteiro. (Foto: Gtres)

Además de Malena y Anabel, fueron más de 60 artistas los que se subieron al escenario para hacer entrega de algún Goya. En la larga lista se encontraban Ricardo Gómez, Miguel Bernardeau, Ester Expósito, Lola Dueñas, Ana Torrent, Belén Rueda, Natalia de Molina o Miguel Ángel Silvestre, entre otros.

Su opinión sobre Karla García Gascón

Los reporteros que seguían sus pasos en la estación de AVE de Madrid, el pasado 9 de febrero, quisieron aprovechar su intervención para conocer la opinión de ambas sobre el caso de Karla Sofía Gascón y su sonada ausencia en los citados premios tras los polémicos tuits que publicó hace unos años. «Se le ha echado de menos. Ha ganado varios, pero bueno, la situación es la que es», comentaba Alonso. Por su parte, Malena ha preferido optar por el silencio al respecto y pronunciar antes de marcharse la siguiente frase: «¡Viva el cine español!».

Anabel Alonso y Malena Alteiro. (Foto: Gtres)

Anabel ha corroborado el grito de su compañera de profesión y ha agradecido el trato que han recibido por la ciudad andaluza durante este último fin de semana: «Gracias a Granada que se ha volcado con nosotros de maravilla. Ha sido todo un arte», concluía.

Las palabras de Malena Alteiro en la red

A pesar de que no se ha pronunciado en exceso delante de los micrófonos de Gtres, Malena ha hecho uso de sus redes sociales para expresar cómo se sintió durante la gala de los premios Goya. «Ayer fue una noche preciosa. Gracias a la Academia de cine por hacerme partícipe de la fiesta de cine. Felicidades a todos los que la hicisteis posible», escribía.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Malena Alterio (@malenaalteriooficial)

Por su parte, Anabel, por ahora, no ha posteado contenido de la gala por excelencia del cine español.