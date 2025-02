El plan de Karla Sofía Gascón durante el fin de semana de los Goya

Karla Sofía Gascón ha sido la gran ausente en la ceremonia de entrega de los premios Goya que se ha celebrado en Granada. Sin embargo, a pesar de que no estaba presente, se ha convertido en protagonista indirecta de la gala, dado que numerosos rostros conocidos del panorama nacional se han pronunciado sobre la situación de la intérprete.

Están siendo momentos complicados para Karla Sofía Gascón, que ha pasado de ser una de las intérpretes más alabadas de nuestro país a estar en el punto de mira por unos comentarios en las redes sociales que se remontan varios años atrás. Tal ha sido el revuelo que se ha generado que su nombre se ha borrado de los carteles de promoción y la industria del cine y otros ámbitos le han dado la espalda.

Karla Sofía Gascón en un acto con sus compañeros de reparto. (Foto: Gtres)

En medio de esta delicada situación, la actriz ha decidido poner tierra de por medio. Completamente alejada de los focos y sin intención de regresar, Karla Sofía Gascón ha aprovechado los últimos días para hacer una escapada. La actriz se ha trasladado hasta León en busca de descanso y tranquilidad. Sin embargo, allí no ha pasado desapercibida. Muy lejos de Granada, Karla Sofía Gascón ha disfrutado de una escapada relajada en un lugar lleno de encanto y que destaca por su impresionante patrimonio artístico y gastronómico. Ha sido el programa D Corazón de TVE el que ha revelado los detalles de esta escapada de la actriz.

La noche en la que Emilia Pérez se alzó con el premio Goya a Mejor Película Europea, Karla Sofía Gascón estuvo cenando en un restaurante con su familia. A 700 kilómetros, los distribuidores españoles de la película subieron al escenario, desde donde hicieron un llamamiento: «Ante el odio y el escarnio, más cine y más cultura», dijeron.

Karla Sofía Gascón en León. (Foto: TVE)

La sombra de la actriz planeó durante toda la velada. Por ejemplo, el cantante y compositor C. Tangana, que obtuvo dos estatuillas por La guitarra flamenca de Yerai Cortés, dijo que cuanto mayor es el error, más se necesita el perdón. Es más, fueron muchos los asistentes a la ceremonia que hablaron sobre la cancelación de Karla Sofía Gascón.

Es el caso de Anabel Alonso, que dijo que la reacción hacia la actriz le parecía desmedida y desproporcionada. En la misma línea se ha mostrado Juana Acosta, que considera que es bastante injusto lo que está pasando con Karla Sofía Gascón, sobre todo, porque una cosa es la faceta profesional y otra la manera de pensar. También Mabel Lozano ha dicho que le están haciendo un linchamiento brutal, más aún cuando ella ha pedido perdón por sus comentarios.

Karla Sofía Gascón en un evento. (Foto: Gtres)

Uno de los más críticos ha sido el director de Emilia Pérez, Jacques Audiard. El cineasta ha dicho que no ha hablado con ella y que tampoco tiene la intención de hacerlo. «Ella está en un enfoque autodestructivo en el que no puedo interferir. No me pongo en contacto con ella porque ahora mismo necesita espacio para reflexionar», ha señalado en unas declaraciones a Deadline.