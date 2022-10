Nada podía dejarse al azar en el retorno de Ana Rosa Quintana a su programa. A las 08:55 horas de la mañana tenía una cita con su fiel audiencia, esa que no ha fallado durante sus largos 11 meses de ausencia y que esperaba la vuelta de la ‘jefa’ como agua de mayo. La presentadora ha llegado con mucha antelación a las instalaciones de Mediaset, ubicadas en el madrileño barrio de Fuencarral. A las 08.30 ya estaba preparada para empezar, pero aún restaban 25 minutos que ha utilizado para repasar algunos apuntes, retocarse el maquillaje y saludar a los miembros de su equipo que tanto ha echado de menos durante su ausencia por motivos de salud.

Uno de los aspectos a los que Ana Rosa le concede una gran importancia es a su estilismo. Había expectación por ver qué look utilizaba en su esperado regreso. Las quinielas apuntaban al color blanco por ser el que suele utilizar en el arranque de cada temporada y en ocasiones importantes para ella. Y no fallaron. Asesorada por su estilista y amiga, Mamen Marqueno, Ana Rosa ha hecho un guiño al pasado puesto que se ha vestido de una manera muy similar a como lo hizo en 2005, fecha en la que arrancó su programa. Hay que destacar que no es la primera vez que emula el outfit de su primer programa ya que hizo lo propio el 10 de enero de 2020 con motivo del 15º aniversario de su magacín: «Hoy me he puesto la misma ropa que hace 15 años, entonces vamos aguantando. Los que quieran que me vaya van listos. Con vaqueros. Esto es lo que hay, y el año que viene mejor», dijo en su momento.

Ana ha optado por una camisa blanca de Aspesi, pantalones Page, sandalias de Valentino, cinturón de piel de la marca Pinko, gafas rojas de Óptica. Como amuleto ha utilizado un colgante de la Virgen de la Milagrosa. La periodista es una profunda devota y a ella se ha encomendado durante este último año en el que ha luchado contra el cáncer de mama.

.@anarosaq confiesa en qué punto se encuentra su recuperación: «No puedo decir que estoy curada, esto sigue» #BienvenidAR https://t.co/TF8h0VCFJx — El programa de Ana Rosa (@elprogramadear) October 10, 2022

Quintana no ha ocultado su emoción al dirigirse a sus espectadores: «Les dije que nos veríamos pronto, a mí la verdad es que se me ha hecho un poquito largo, pero ya estoy aquí. Tengo una deuda eterna con ese cariño que me ha llegado con todos ustedes, hasta el Papa me ha hecho llegar un rosario bendecido. He recibido muchísimo amor de ustedes, de mis hijos, de mi marido Juan, de mis amigas, y sin ellos todo habría sido muchísimo más duro», ha expresado.

El segundo look del día grande de Ana Rosa Quintana

Unos minutos después de la hora de finalización de su programa (13.30 horas), Ana Rosa Quintana ha dado una rueda de prensa en la que ha contestado a las preguntas de todos los medios. Para ella ha escogido una falda negra midi de silueta recta, combinada con chaqueta americana y mismas sandalias que en plató. Ahí ha hablado abiertamente de su enfermedad: «Este cáncer ha sido más grave que el otro. Ahora he necesitado 16 sesiones de quimioterapia, 15 de radioterapia, dos intervenciones…».

Asimismo, ha desvelado quiénes han sido sus talismanes en su vuelta al trabajo: «Lo malo es que te levantas una mañana, vas al médico y te dicen que tienes cáncer. Lo mejor ha sido sentir tanto cariño por parte de todo el mundo, compañeros de esta cadena y de otras, de gente a la que no conozco… Mi familia también me ha mimado mucho. Esta mañana hasta han venido dos de mis hijos y mi marido, que nunca habían venido».