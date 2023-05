La ‘predicción’ de Ana Rosa Quintana sobre el futuro de sus hijos

Ana Rosa Quintana acudía a la fiesta organizada por su productora, Unicorn, a la que también asistieron otros rostros conocidos de la televisión como Isabel Rábago, Ana María Aldón, Luis Rollán, Amor Romeira, Makoke, entre otros. Antes de desconectar y pasar un buen rato entre compañeros, la presentadora atendía a los medios de comunicación allí presentes.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por @anarosaquintana

«Nos merece la pena todo lo que trabajamos por estos encuentros porque muchas veces los que trabajamos en un programa nunca nos vemos y es la manera de vernos con todo el mundo», comenzaba diciendo Ana Rosa. También mostraba su orgullo al liderar la parrilla televisiva con los últimos datos en audiencias. «No solo esto, en todos los programas está funcionando. Cuatro al día está funcionando fenomenal, 120 minutos está arrasando. O sea, estamos super contentos», continuaba diciendo.

Al mismo tiempo, la comunicadora aseguraba que encuentros como el que tuvieron «hacen equipos». Sobre sus vacaciones de verano contaba que hará el mismo modus operandi que siempre y estará ausente de la televisión durante dos meses para «desconectar». No ha querido dejar pasar la oportunidad de comentar que sus hijos, fruto de su matrimonio con Juan Muñoz, son «buenos chavales» y que están centrados en sus estudios. «Va todo bien, de momento», continuaba la periodista.

«Cada uno tiene sus cualidades y hay que dejarlos que se autogestionen. Que cada uno estudie lo que le dé la gana y haga lo que le apetezca. En familia hay una tolerancia, un apoyo y un respeto», explicaba. Después, respondía a la pregunta sobre si le gustaría que siguieran sus pasos. «Creo que ninguno. Ya estoy viendo que no», confirmaba, muy segura, Ana Rosa Quintana. «Yo creo que van más del lado de su padre que por el mío», añadía con una sonrisa y el tono de humor que tanto le caracteriza.

Su futuro como ‘reina de las tardes’

Una vez terminen las vacaciones de verano, Ana Rosa Quintana cogerá el relevo de las tardes, ya que Sálvame llega a su fin el próximo 23 de junio. Con mucha ilusión afronta la periodista este nuevo reto personal al que hará frente cuando esté a punto de cumplirse un año tras su retiro de la pequeña pantalla a consecuencia del cáncer de mama por el que tuvo que ser tratada.

«No me hagáis pensar en el curso que viene, poquito a poco que quedan cuatro meses. Y en este tiempo, todavía, tenemos que trabajar en el proyecto. No pensaba yo ya a estas alturas empezar un nuevo proyecto, pero al final, siempre me ha pasado en mi vida que tengo curiosidad y soy valiente», aseguraba.

Por ahora, queda esperar para ver en qué franja horaria se coloca el nuevo espacio que ya está en camino y que se convertirá en el sustituto del formato presentado, actualmente, por Jorge Javier Vázquez. También está en el aire el estreno oficial. Comienza la cuenta atrás…