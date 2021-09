Ana Rosa Quintana ya se ha reincorporado después de disfrutar de unas merecidas vacaciones de verano. La presentadora iniciaba ayer una nueva temporada de ‘El programa de Ana Rosa’ y lo hacía de una llamativa manera. Subida en una torre eólica y hablando de uno de los temas más controvertidos de los últimos tiempos: la subida de la luz. La periodista anunciaba también las novedades del espacio para los próximos meses y apostaba, como suele ser habitual, por un ligero cambio de look y un estilismo en blanco, su color fetiche cada inicio de temporada.

En el segundo día de este nuevo curso, Ana Rosa Quintana ha confesado a la audiencia cuántos kilos ha ganado en estas vacaciones, en las que se ha dedicado a disfrutar del descanso en compañía de su familia. Ha sido cuando una de las reporteras del programa se encontraba haciendo un directo desde el Mercado Maravillas de Madrid. Uno de los comerciantes ha enseñado a cámara los productos de su puesto y la periodista no ha dudado en pronunciarse: «mira, eso es lo que hay que comer después de las vacaciones, que hemos venido todos un poquito repuestitos», ha dicho.

Y es que, según ha revelado la presentadora, en estas vacaciones ha cogido algo de peso. «¿Habéis venido vosotros respuestitos también?», ha preguntado la periodista a sus compañeros de la mesa política. «Un poquito. Te digo que judías verdes he comido pocas, ahora hay que recuperar», han comentado algunos de los tertulianos.

Ana Rosa ha confesado que ha ganado cuatro kilos, aunque reconoce que antes de vacaciones había perdido algo de peso: «yo he pillado cuatro kilos, que no está mal», ha asegurado con una sonrisa. «Me fui cansada, había perdido un poco, ahora pues me sobran dos o tres…», ha sentenciado. Por eso, ahora ha llegado el momento de volver a la rutina y ponerse en forma de nuevo: «ahora, vuelta y vuelta, mucha ensaladita, mucha judía verde y muchas espinacas…», ha recalcado.

Un inicio de temporada por todo lo alto

La periodista iniciaba la temporada de una manera impactante. Lo hacía subida a un molino de viento para dar protagonismo al que, sin duda, ha sido uno de los temas candentes de las últimas semanas: la subida del precio de la luz. También hacía mención a la crisis de Afganistán y a la actuación del Ejército en las labores de evacuación.

Son muchas las novedades que va a tener el espacio matutino, que lleva ya 18 temporadas en antena. Algunas de ellas como una serie de reportajes centrados en los barrios más conflictivos de España, pero también una sección protagonizada por los agentes de las fuerzas de seguridad del Estado y un consultorio psicológico con la participación de especialistas como Rocío Ramos, María Velasco, Laura Rojas Marcos y José Miguel Gaona.