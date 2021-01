Hay quien a los 65 años está ya pensando en la jubilación y organiza sus proyectos de vida para un retiro dorado. Todo lo contrario al caso de Ana Rosa Quintana, que llega este martes a dicha cifra convertida en la reina indiscutible de las mañanas en televisión. Dirigiendo ‘El Programa de Ana Rosa’ son ya 16 años defendiendo esta etiqueta que se ha ganado gracias a su vocación y dedicación periodística, con el rigor informativo y la actualidad de última hora como premisas innegociables. Tanto es así que Mediaset renovó su contrato el año pasado hasta el 2023, lo que significará que -como mínimo, habrá Ana Rosa hasta los 67 años.

Desde que desembarcase en el mundo de la comunicación en 1982, esta periodista natural del castizo barrio madrileño de Usera ha crecido personal y profesionalmente ante su audiencia. Y lo ha hecho a menudo bien rodeada de otros trabajadores que comenzaron desde abajo y a día de hoy se puede decir que han saboreado las mieles del éxito. Ana Rosa se ha convertido así en mentora de importantes nombre de la televisión española como Jorge Javier Vázquez, Antonio Hidalgo, Joaquín Prat o Máximo Huerta. Durante estas cuadro décadas ha visto volar a otros periodistas para los que trabajar con ella ha sido todo un trampolín que les ha hecho brillar con luz propia hoy en día.

Muchos quizás no recuerden que Ana Rosa comenzó su andadura en los medios en las ondas. Radio Nacional de España o COPE fueron sus primeros pasos antes de recalar en Televisión Española para presentar la segunda edición del Telediario. Fue el preludio a cuatro años viviendo en Nueva York junto a su primer marido, Alfonso Rojo. Un periplo en el que nació su primer hijo, Álvaro Rojo Quintana. Tenía solo 26 años. Después de su divorcio en 1987, Ana Rosa vuelve a conducir algunos programas en la radio hasta que en 1997 se produce su desembarco definitivo en la televisión.

Fue este un año clave ya que se consuma su fichaje por Antena 3. Su aventura allí empieza con un ‘talk show’ de testimonios llamados ‘Sinceramente, Ana Rosa Quintana’, pero no sería hasta julio de ese año cuando estrenaría ‘Extra Rosa’, junto a Rosa Villacastín. En este espacio coincidió por primera vez con un joven y carismático periodista llamado Jorge Javier Vázquez.

El éxito de audiencia que supuso este magacín vespertino hizo que se prolongara durante unos cuantos años. Ana Rosa estaba encantada con el catalán. Jorge Javier siempre ha hablado maravillas de su mentora cuando le han preguntado por aquella etapa: «Hay una cosa que yo siempre destaco de Ana Rosa. Jamás la he visto perder los papeles en un plató de televisión. Ella es la alegría personificada. Le gusta la vida, le gusta disfrutarla y a mí eso me encanta. Además, hay una cosa por la que yo siempre le estaré agradecido y es que siempre que he necesitado trabajo… ella me lo ha ofrecido».

La admiración es mutua y Ana Rosa no se ha quedado atrás al hablar de su pupilo: «Él ha hecho una carrera ascendente; un carrerón que a mí me ha sorprendido, sobre todo, cuando lo vi presentando ‘Gran Hermano’. Fíjate los datos de audiencia que está haciendo y el seguimiento que tiene (…) Jorge es una persona muy familiar y en eso también nos parecemos bastante. Además, no se olvida de donde viene y eso es muy importante». No hace falta decir que Jorge Javier es ahora alma máter y baluarte de Telecinco.

La presentadora fue consciente de su potencial y se lo llevó a ‘Sabor a ti’, el otro gran programa de sobremesa de Antena 3 que se emitió entre el 27 de julio de 1998 y el 15 de julio de 2004. Allí, la mano derecha de Ana Rosa fue Antonio Hidalgo. Desde el año 2000 se convierte en copresentador hasta que decide marcharse en 2002 buscando proyectos en solitario. Los encontró en disciplinas tan heterogéneas como la música, el humor o los concursos televisivos.

Ana Rosa, ‘Cuarzo’ y Telecinco

El 2001 es un año importante en la vida de nuestra protagonista. Es entonces cuando se decide a lanzar junto a su hermano su propia productora: ‘Cuarzo Producciones’. Coge las riendas de ‘Sabor a A ti’ en sus últimos años, lanza a los kioscos su revista e inicia una serie de proyectos que la dan más réditos. Entretanto, Paolo Vasile anda avispado y consigue arrebatarle a la competencia a su presentadora estrella.

En 2005, Ana Rosa Quintana desembarca en Telecinco y lo hace con fuerza. El 10 de enero, hace ahora veintiún años, estrena ‘El Programa de Ana Rosa’. Rápidamente se mete al público en el bolsillo y desbanca a María Teresa Campos, reina de la mañana hasta entonces. Un David contra Goliat en toda regla que da como vencedora a Ana Rosa. Hasta el día de hoy, donde mantiene intacto su liderazgo.

En Telecinco tiene el placer de contar con un elenco de trabajadores ilustre, pero también con hombres como Joaquín Prat y Máximo Huerta a los que logra catapultar. El primero, mano derecha, copresentador y persona de máxima confianza para ella. A día de hoy compagina su labor en el programa de Telecinco con la presentación de ‘Cuatro al Día’ por las tardes. El segundo dejó los informativos de Telecinco tras cinco años para permanecer junto a Quintana una década y convertirse en uno de los rostros habituales. En 2015 decidió salir del espacio matutino e iniciar su carrera en solitario. Precisamente, este paso lunes estrenó nuevo programa en la cadena autonómica valenciana.

De mentora a premiada con maternidad tardía incluida

Una carrera de casi 40 años como la de Ana Rosa Quintana es difícil congregarla en un artículo, pero su buen hacer en el periodismo le ha valido un sinfín de reconocimientos. El más importante fue el Premio Ondas a la Mejor Presentadora que consiguió en 2011. Sería injusto olvidar también los cuatro TP de Oro como Mejor Presentadora (1998, 1999, 2000 y 2001), uno como Mejor Presentadora de Programas de Entretenimiento (2005) y otro como Mejor Presentadora de Variedades y Espectáculos (2006, 2009 y 2010). Además, también ha logrado colgarse la Cruz Blanca al Mérito Policial o ser reconocida Hija Predilecta de Sevilla por la vinculación y afecto que siempre ha demostrado por la capital sureña.

De su lado más personal se ha contado todo o casi todo. Al margen de su primer marido, el hombre de su vida es Juan Muñoz, el sevillano con el que se casó por lo civil en 2004. Junto a él afrontó un importante reto: ser madre a los 48 años de Juan y Jaime, sus dos mellizos.

No hay quien pare a Ana Rosa Quintana a sus 65 años. ¡Felicidades!