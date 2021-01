Máximo Huerta ha estado a punto de ver cómo un inoportuno revés de salud le privaba de presentar su nuevo programa. El valenciano estrena hoy ‘ Bona Vesprada’, un magacín de entretenimiento, informativo y actualidad en la cadena valenciana À Punt. Es, sin lugar a dudas, el regreso por todo lo alto del periodista a la televisión y encima en su tierra.

El periodista esperaba con la mayor de las ilusiones la llegada de este lunes para volver a ponerse delante de las cámaras. Pero a punto ha estado de tener que aplazarlo debido a una dolencia que le ha amargado por completo el fin de semana. Así lo explicaba él en su cuenta de Instagram ante sus más de 300.000 seguidores: «Un fatal episodio de diverticulitis me tiene en cama dos días. Antibióticos y mucho dolor. Justo cuando mañana estreno programa. Gracias a los médicos y… 🤞🏼 para estar mañana mejor», escribía. Sus compañeros y seguidores le deseaban una pronta recuperación. Dicho y hecho.

La diverticulitis se caracteriza por tratarse de la inflamanción de las bolsas o sacos abultados que se forman en la pared interna del intestino y reviste bastante dolor estomacal. Por momentos él mismo temió que no pudiera estar disponible para ponerse al frente de su programa.

Aliado con los antibióticos, algún que otro fármaco y un escrupuloso reposo, Máximo Huerta ha conseguido dejar atrás este infortunio y ha tranquilizado a todos hace unos minutos, colgando una imagen suya que titulaba «Hola». Una manera de hacer entender que se encontraba recuperado y listo para ponerse al frente de ‘Bona Vesprada’, a partir de las 16.10 horas en el canal autonómico valenciano.

Su vuelta a la televisión era muy esperada y para los habitantes de la Comunidad Valenciana se trata del regreso del hijo pródigo. «Yo soy de aquí y ser el anfitrión de las tardes de mi tierra me parece un lujo. Estar cerca de casa, estar en casa y volver a la que fue mi casa me hace feliz», esgrimió él mismo durante una entrevista reciente. Hay que recordar que el presentador tuvo un paso fugaz por La 1 en 2020 con el programa ‘A partir de hoy’. Lamentablemente, fue uno de los espacios televisivos que la crisis del coronavirus se llevó por delante.

Las pasadas Navidades tampoco han sido fáciles para Máximo Huerta. Durante la presentación de una de sus novelas con ‘La casa del Libro’, el escritor nos confesó que estaba muy preocupado por la salud de su madre: «Lo primero que he pensado es que el tumor de mi madre sea benigno y que vaya bien. La salud, no le pido nada más. Me da igual los libros, me da igual el programa, me da igual todo. Solo le pido que vaya bien y que esté todo el año».

Máximo es uno de los presentadores de cadena más reconocido a nivel nacional. Su presencia junto a Ana Rosa fue una de sus catapultas a la televisión. Su novela también engancha a miles de fieles. No obstante, su lunar profesional siempre será su brevísimo paso por el Ministerio de Cultura y Deporte. Pedro Sánchez le dio la oportunidad de dar el salto a la política pero nada salió como esperaba y tras alguna que otra polémica decidió dimitir. El 2020 ha sido el año en el que el valenciano ha vuelto a la vida pública, presentando el mencionado magacín en TVE, publicando su última obra literaria y sorprendiendo a todos participando en Mask Singer disfrazado de gamba.