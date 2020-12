Màxim Huerta es un hombre versátil. Es capaz tanto de presentar un programa como de escribir una gran obra literaria, o de probar suerte en la política, con no demasiada fortuna, eso sí. Ahora, ha ejercido como librero improvisado por un día junto a Sandra Barneda y Sonsoles Ónega, para presentar en La Casa del Libro su última creación. Allí desveló algunos de sus planes para Navidad, pero también contó cómo está dedicando al cien por cien a mantener a su madre en una burbuja con el fin de que no se contagie de COVID-19.

A su progenitora le han diagnosticado un tumor durante este 2020 que ha sido tan malo en lo sanitario. Por esto, su balance del año no es bueno: «Es un año complicado y no me quiero quejar porque tengo salud y, afortunadamente, mi madre ha estado en una burbuja en la que he estado cuidándola. Pero el mundo está débil, hay demasiados muertos, demasiada gente sin trabajo y no sé a dónde vamos, no sé sacar la parte positiva a esta parte épica que están diciendo todos que nos convertirá. Yo no creo que nos convierta en nada y me parece que esa épica es absurda. Si tenemos salud creo que es lo único importante en este momento. Y sentido común», argumenta.

Màxim Huerta: «No sé sacar lo positivo de 2020»

De este modo, su deseo para el 2021 no podía ser otra que la recuperación de su madre y que todo quede en un susto: «Lo primero que he pensado es que el tumor de mi madre sea benigno y que vaya bien. La salud, no le pido nada más. Me da igual los libros, me da igual el programa, me da igual todo. Solo le pido que vaya bien y que esté todo el año».

Màxim Huerta tiene claro cuáles son sus principales apoyos: «Me apoyo en mis amigos, en los libros, en mi perro. Me apoyo en las llamadas y en comer. Me apoyo en todo lo que me endulza la vida si es una película, un libro o las magdalenas del horno de casa. Es que es en lo que me apoyo últimamente».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de MÁXIMO HUERTA (@maximohuerta)

Sus planes para esta Navidad los tiene claro: «Encender la chimenea, poner series, leer libros. Creo que va a ser una navidad muy reducida. No llego ni a los allegados. Es mi madre y yo. Eso puede parecer un libro de Charles Dikens. Así que vamos a estar los dos, la chimenea y mi perra». Además, Màxim descubre que le encanta decorar la casa con adornos navideños: «He decorado mi casa desde que soy niño. He puesto belenes con una saturación. Siempre he sido muy navideño. Mi madre me ha pedido que no ponga nada porque no está atravesando un momento de salud. De hecho, es complejo venir a Madrid y dejarla un rato sola. En ese sentido es jodido. Pero me ha dicho que no pusiera nada, que no quiere ver decoración. Como estamos de casa al hospital y del hospital a casa… pues que pase la navidad de una manera amable y ya está».

El que fuera colaborador de ‘El programa de Ana Rosa’, también ha querido opinar sobre el asunto estrella en todas las tertulias: el posible regreso a España del rey Juan Carlos I: «Siempre pensé que íbamos a recordar al Rey de una manera entrañable, amable cómo decían un regalo estupendo para Felipe VI y él mismo está destrozando la imagen de una institución tan importante y que cohesiona tanto a un país como es la monarquía. En lo personal es difícil, es duro. Entiendo que quiera volver a casa porque más allá del Rey, más allá de los defectos que tenga vuelve a casa. Si regulariza todo me parece muy bien y si regulariza más pues también me parecerá sanísimo. Yo creo que el país ira viendo esto poco a poco de otra manera. Tengo esa sensación».