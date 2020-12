Han pasado ocho semanas desde el estreno del que prometía ser el programa estrella de la temporada. ¡Y vaya si lo ha sido!. ‘Mask Singer: adivina quién canta’ ha conseguido cosechar una media de share del 23%. El éxito del formato ya venía avalado por su emisión en otros países como Italia o Australia donde también había arrasado en lo que índice de audiencia se refiere. Y en España no ha defraudado. Con Arturo Valls al frente del mismo, un grupo de investigadores -Los Javis, Malú y José Mota-, y con unos concursantes misteriosos para la gran mayoría del equipo, escondidos bajo unas llamativas máscaras, el programa ha conseguido mantener a su audiencia pegada a la televisión y al teléfono móvil a lo largo de estos dos meses de emisión.

Después de desenmascarar a Pavo Real y Girasol, bajo cuyas máscaras se encontraban dos grandes de la canción como son Pastora Soler y Albano Carrissi, ya solo quedan cuatro concursantes que han conseguido, a lo largo de estas semanas, despistar por completo a los investigadores, que no tienen nada claro quién puede estar detrás de Caniche, Cuervo, Camaleón y Catrina. La gran final se emite esta noche en Antena 3, a las 22:45 horas y el programa promete. En la gala de hoy cuatro finalistas darán sus últimas pistas que, sumadas a las que han ido dando en cada programa, dejan intuir quién es la celeb que se encuentra bajo la máscara. Pero ¿cuáles son estas pistas y quiénes son las apuestas de los investigadores?

Cuervo

«Cantante, showman, deportista o comentarista, soy un cuervo muy polifacético». Esta fue la última pista del misteriosos enmascarado en la semifinal. Los investigadores ya habían tomado nota de sus anteriores pistas: «No soy un cuervo como los demás, me encanta comer sushi y paella», «Mi perdición son los comics» o «Me gusta emplear mi tiempo en jugar con mi bandada».

Esto, sumado a su voz y sus actuaciones han hecho que las apuestas del jurado sean de lo más variopintas. Entre los nombres que barajan hay de todo, aunque se inclinan por deportistas como Jorge Lorenzo, Pepe Reina o Fonsi Nieto. Y parece ser que ese es el pensamiento de los seguidores del programa que en redes dan por hecho que tras Cuervo se encuentra Carlos Sainz Jr.

Catrina

En la penúltima gala, la máscara de origen mexicano explicó que tiene un ojo especial para detectar el talento, su lugar favorito del mundo es Roma. Pero, ¡ojo!, puede que estemos ante una estrella internacional como muy bien dijo en una de anteriores pistas. «Aunque adoremos el mezcal y las enchiladas, para esta Catrina no hay nada como la dieta mediterránea», «Desde muy joven supe lo que era la disciplina, la natación exige dar lo mejor de ti. Gracias a ser dura de calavera, conseguí muchos triunfos» y «Me siento afortunada por lo que he vivido, por eso me gusta colaborar con causas solidarias».

México es el país en el que los investigadores han centrado sus apuestas: Thalía, Shaila Dúrcal o Jaydy Michel son los nombres que rondan por sus cabezas. Y en algo coinciden con las redes que, entre otros nombres, también piensan en la exmujer de Alejandro Sanz.

Camaleón

Este personaje tan versátil explicó hace una semana que de joven ya era famosos y que incluso protagonizaba portadas de revista. Quién será el famoso tras este Camaleón que admite, entre otras cosas, que le gusta «colarme en la cocina y preparar sabrosas comidas», «llevo dentro un deportista y en cada partido me dejo la vida por mi equipo», «tengo las patitas un poco largas y siempre me traigo un souvenir. ¡Qué recuerdos de aquellos días recorriendo África!».

Camaleón es quien más disperso tiene a los Javis, Malú y a José Mota. A pesar de esta última pista, en sus quinielas solo ha aparecido el nombre de un futbolista, David Villa, además del de Luis Tosar o Jesús Calleja. Los seguidores del programa también han pensado en Villa o en Álvaro Benito, hasta incluso el árbitro Mateu Lahoz.

Caniche

Aunque sus actuaciones no han conseguido aclarar su identidad, las pistas que han proporcionado sí son concisas: «Adoro montar a caballo y sentir el aire fresco», «Me gusta hacer fotos a todo lo que veo», «De tanto viajar he conocido muchos países, pero si hay uno que hace que mi colita baile de felicidad, ese es la India».

¿Quién es para los investigadores Caniche? Genoveva Casanova, Lara Dibildos, Ágatha Ruiz de la Prada y hasta Mar Flores, son algunos de los nombres que se han barajado, incluyendo a Paula Echevarríam Tamara Falcó y la propia Eva González, nombres que también han tenido su momento en redes.

Celebs de altura

El nivel es alto en cuanto a concursantes. Desde que Georgina Rodríguez fuese la primera en quitarse la máscara de León en el primer programa, las sorpresas, entrega tras entrega han estado servidas. Pepe Navarro; Fernando Tejero; Norma Duval; Terelu Campos; Pastora Soler, Albano Carrisi; Cristina Pedroche; Máximo Huerta y Mónica Carrillo son los rostros conocidos que se han desenmascarado hasta ahora. Unos en calidad de concursantes, y otros en la de invitados, pero todos han cumplido a la perfección con las normas del programa. Máxima discreción incluyendo a la familia.