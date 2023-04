Ana Obregón señala a Rocío Carrasco para justificar su decisión

No hay ninguna duda de que la noticia de que Ana Obregón se ha convertido por segunda vez en madre a los 68 años edad a través de la gestación subrogada ha ocasionado un gran debate de opiniones muy dispares en todo el mundo. Los informativos han abierto sus diarios con esta información, avivando aún más la gran polémica que está surgiendo a raíz de esta nueva decisión que ha cambiado por completo la vida de la reconocida presentadora.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ana_Obregon Oficial (@ana_obregon_oficial)

El hecho de que la actriz haya explicado en el último número de ¡Hola! la decisión que le ha llevado a realizar este proceso, lo cual está todo ligado a las últimas voluntades que expresó Aless Lequio antes de fallecer, parece no bastar para muchos, y es que las redes siguen llenándose de comentarios en contra del nacimiento de la pequeña del clan Obregón. No obstante, aunque en menor medida, hay usuarios que han salido en defensa de la mítica presentadora de televisión, como es el caso del instagramer @tansolo_merymer quien ha compartido con sus followers un emotivo mensaje donde compara el caso de Rocío Carrasco con sus hijos para defender a Ana Obregón.

«Estoy hasta el papo de que se esté juzgando a @ana_obregon_oficial por haber cumplido la última voluntad de su hijo y haya traído al mundo a su nieta y se hayan rasgado las vestiduras durante dos años con Rocío Carrasco, que ha acusado a un hombre de maltratador cuando siete jueces no encontraron indicios de delito y como madre ha expuesto a su hija de delincuente ante toda la sociedad, consistiendo que se la señale y se la destruya. ¡Dejad a Ana Tranquila! ¡Que sea feliz!», escribía el usuario.

La etiqueta a la cuenta oficial de la actriz ha hecho que el mensaje llegue rápidamente a la protagonista de esta historia, quien no ha dudado en compartirlo a través de sus stories. Aunque estas palabras no hayan salido de la boca de Ana Obregón, se entiende que reposteando este contenido opina lo mismo que el usuario en cuanto al caso mediático que estuvo en boca de todos meses atrás sobre los episodios que quedaron al descubierto en la docuserie de Rocío Carrasco.

A pesar de la lluvia de críticas que está recibiendo constantemente, la protagonista de Ana y los siete tiene claro que nada ni nadie podrá amargarle este momento de felicidad que siente al tener a su nieta sobre sus brazos: «Anita Junior, hablan de ti en los periódicos de todo el mundo. Te protegeré siempre», escribía en sus redes hace tan solo unos días.

Rocío Flores se posiciona en la polémica

Entre todo este revuelo, es bastante paradójico que Rocío Flores, la nieta de ‘la más grande’ haya volcado su opinión personal en sus redes sobre este tema, donde ha mostrado su máximo apoyo a Ana Obregón: «Estoy segura de que va a ser una niña criada con todo el amor del mundo, más allá de que tenga la vida resuelta o no, lo importante es el amor. Y ojalá la vida le de muchísimos años de vida a Ana para poder disfrutar de ella». Muchos usuarios confirman que con estas palabras, Rocío Flores también ha lanzado una indirecta a su madre, con la que no se habla desde hace años a raíz de una discusión que, según la propia Carrasco, casi llega a las manos.