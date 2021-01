Ana Obregón ha puesto punto y final a su Navidad más amarga. Un final de año 2020 y comienzo del 2021 en el que la presentadora y actriz ha hecho el empeño de renacer convirtiéndose en la reina de las audiencias durante la emisión de Las Campanadas. Su reaparición televisiva se convertía en un mensaje de esperanza a todos los telespectadores con el que se gano millones de corazones: “Voy a decir una cosa que siempre decía mi hijo Aless. Lo más importante en esta vida es dedicar tiempo y amor a las personas que quieres, porque cuando te vas es lo único que te llevas. Pero para dedicar ese tiempo tienes que tener a las personas que quieres contigo. Y para conseguir eso tenemos que ser responsables. Y los españoles lo somos. Si me perdonas, Anne, yo cada año que he retransmitido las Campanadas aquí en TVE he mandado un beso a mi hijo, que me veía desde casa. Este año no puede ser y, con vuestro permiso, se lo mando al cielo”.

Pasada la fecha clave para ella, Ana Obregón ha vivido otra noche complicada y señalada al mismo tiempo para ella, la noche de reyes. Como viene siendo habitual en ella, la bióloga subía un post a su perfil de Instagram recordando la última noche de reyes junto al amor de su vida. Al lado de una fotografía de Álex recostado acariciando a su mascota Luna (fallecida semanas después de la marcha del joven empresario), Ana escribía: “Tal día como hoy hace un año en casa recordando cuando eras pequeño la ilusión con que escribías la carta a los Reyes Magos. Ese día no nos dijimos nada pero sé que los dos pedimos lo mismo. No pudo ser”.

Tras relatar el especial y complicado momento junto a su hijo, Ana contaba a su audiencia 2.0 el especial regalo que este año ha podido recibir gracias a la valentía de su hijo: “Este año los Reyes Magos no se han olvidado de ti con su iniciativa @buzonreal te han enviado un Certificado de Excelencia en el hospital por tu lucha constante, tu valentía y coraje , tu buen humor y tu solidaridad . Los Reyes Magos enviarán una carta personalizada a cada peque hospitalizado por cada carta que encarguéis. Aún estáis a tiempo!”.

Finalmente, la artista se atrevía ha pedir un regalo a los reyes magos, a pesar de lo complicado de su petición: “En mi caso, Queridos Reyes Magos, este año os pediría que me dejarais solamente un segundo para volver a abrazar a mi hijo y si no me lo podéis conceder al menos os pido que custodiéis con amor eternamente a mi estrella”.

Y como suele ser habitual en Ana, tras la tristeza de su post, la protagonista de ‘Ana y los siete’ añadía el punto tierno a su publicación de reyes. La presentadora reposteaba un vídeo de la @yayamaricarmen, una entrañable abuela que se emocionaba viendo su mensaje en las campanadas y hacía pública su admiración por ella: “Ana cariño. Siempre te he admirado. Mi nieto pequeño me decía Ana Ramón, que felicidad dabas a los niños pequeños en los programas que hacías con Ramón», comienza diciendo.

«Siempre te he mirado el alma y me has parecido una persona muy buena. Quiero decirte que te admiro mucho mucho mucho y que esta noche has sido muy valiente. Te mando un abrazo muy fuerte”, decía mirando a cámara la abuela Mari Carmen. Sin duda una mujer que desde hoy se convertirá a buen seguro, en un auténtico fenómeno en la Red.