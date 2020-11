Ha sido la gran sorpresa de la semana. Ana Obregón volverá a presentar las Campanas. La intérprete será la encargada de despedir el 2020 y dar la bienvenida al 2021 en Televisión Española. Así lo confirmaban hace apenas un día desde la cadena. Lo hará junto a Anne Igartiburu y con su hijo Aless en el recuerdo. A él quiere dedicar este regreso tan especial a la pequeña pantalla. A través de las redes sociales, la presentadora enfatizaba la noticia: “retransmitir las Campanadas de Fin de Año un año más en mi casa , Televisión Española, es un privilegio que no podía rechazar. Gracias por tu idea y por convencerme @susanauribarri ❤️ y a TVE por hacerla realidad. Me emociona despedir este año tan difícil para España y para mí, de esa forma espero poder agradecer el gran apoyo y cariño que he recibido por todos”, ha escrito Ana, que una vez más, ha recordado a su hijo: “empezar este 2021 con todos los españoles será un verdadero honor. Mi Áless, sé que tú me darás las fuerzas que no tengo con tu ejemplo de lucha y tu amor. Este año las campanadas serán por ti “MI TODO”. Este año las campanadas resonarán en la eternidad #alessforever #campanadas ❤️💔”.

Poco después de conocerse la noticia han sido muchos los que han querido mostrar su apoyo a la actriz y presentadora. Su ex, Alessandro Lequio, que ha sido uno de sus grandes apoyos estos últimos meses no ha dudado en pronunciarse ante esta inesperada noticia que ha sorprendido e ilusionado a todo el país después de unos meses complicados. “Me parece una magnífica noticia”, ha dicho el italiano ante los periodistas. “Todo lo que haga Ana me parece maravilloso”, ha afirmado, sin querer entrar en más detalles.

Ha sido su representante y también amiga, Susana Uribarri quien ha hecho posible este regreso de Ana a la televisión, al menos por una ocasión especial. Así lo ha confirmado ella misma en su cuenta de Instagram: “No hay mejor regalo 💝 que acabar y empezar un nuevo año a tu lado ❤️🧡💚 Ana. 💫💫 🕰 Las Campanadas 2020-21. El Secreto mejor guardado 🔝🔔 Mi gran idea se hizo realidad y no puedo estar más feliz de haberte convencido Ana . 👭 Que recuperemos la salud 🥂 y la alegría que teníamos antes de esta pesadilla 🙏🏽 que a tantos seres queridos hemos perdido en el camino 💔. Anita , una gran Luz iluminará este año nuevo la Puerta del Sol”, ha escrito en su perfil. La cuenta atrás ya ha comenzado para unas Campanadas que este año serán más especiales que nunca.