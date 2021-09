Ana Obregón no está atravesando su mejor momento tras la perdida de su hijo. Álex Lequio falleció el 13 de mayo de 2020 después de estar cerca de dos años luchando contra el cáncer que padecía. Y el 22 de mayo de 2021, la presentadora tuvo que decir adiós a su madre. Dos duros mazazos de los que todavía se está recomponiendo. Este jueves, la intérprete que formó parte del elenco de ‘Ana y los 7’ ha compartido a través de su cuenta de Instagram una fotografía inédita.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ana_Obregon Oficial (@ana_obregon_oficial)

En la imagen Ana aparece junto a sus hermanas, Amalia y Celia. Las tres lucen el mismo ‘look’, una falda de cuadros roja, una camiseta blanca y una chaqueta marrón cuando tan solo eran unas niñas. Sonrientes y con mucha complicidad posan ante el objetivo de la cámara. “Mis hermanas nunca han querido estar en los medios. Espero que no se mosqueen al subir esta foto, pero es que tengo que agradecerles públicamente que hayan sido y sean cada día mi mayor apoyo”, ha escrito la comunicadora.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ana_Obregon Oficial (@ana_obregon_oficial)

Además, ha querido agradecer públicamente todo su apoyo durante esta complicada etapa que está viviendo. “Gracias hermanitas por cuidar de mi como os pidió Aless”, ha dicho Ana García Obregón. La actriz y sus hermanas siempre han mantenido una excelente relación, aunque es cierto que ellas siempre se han mantenido en un segundo plano pese a la popularidad que ha logrado Ana gracias a su extensa trayectoria profesional.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ana_Obregon Oficial (@ana_obregon_oficial)

Las redes sociales se han convertido en un refugio para la que fue pareja de Alessandro Lequio. Plataforma en la que homenajea al eterno luchador. Hace tan solo unos días, publicó una instantánea junto al padre de su hijo y el fundador de Polar Marketing. “Tu primer verano en Mallorca. Tenias poco más de un mes, pero ya me abrazabas con tu manita. Pensé que a los que tanto me apoyáis con cariño os gustaría ver que inmensamente feliz fui una vez. Pensé que a ti, mi Aless, te gustaría verla desde donde estés…”, escribió.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ana_Obregon Oficial (@ana_obregon_oficial)

Además, Ana Obregón, también tuvo que despedir a su mascota semanas después de la muerte de Álex. «No creas que no me acuerdo de ti , Lunita. Es que a veces el corazón no da para más tristeza. Esta es nuestra ultima foto juntas aquí , pero tú sabes que muchas noches escucho tus ladridos de cariño correteando con Aless en algún lugar , no muy lejos de mi», dijo hace unos días con mucha pena.



Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ana_Obregon Oficial (@ana_obregon_oficial)

Pese a no ser el mejor momento de la guionista, su amiga, Susana Uribarri consiguió sacarla una sonrisa este verano. Ambas amigas viajaron a Roma y lo pasaron de maravilla paseando por la ciudad eterna.