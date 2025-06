Madrid se ha llenado de glamour y alegría este jueves, 5 de junio, para dar la bienvenida al verano con la esperada fiesta Casa MO, organizada por MultiÓpticas. Celebrada en un enclave privilegiado de la capital, esta cita ha reunido a un espectacular elenco de personalidades de la crónica social, la moda, el deporte y la televisión, que no han querido perderse este encuentro emblemático para dar la bienvenida a la estación más cálida del año. La velada ha estado marcada por un ambiente festivo y relajado, en el que los invitados han disfrutado de momentos de conversación, música en vivo y una exquisita oferta gastronómica, todo ello bajo una cuidada puesta en escena que ha convertido la noche en una experiencia inolvidable.

En lugar de la tradicional alfombra roja, los invitados han pisado una auténtica «alfombra» de arena de playa, que ha aportado un aire fresco y veraniego a la entrada del evento. Ha sido en este escenario único donde han desfilado algunos de los rostros más icónicos y queridos del panorama nacional. La actriz Ángela Molina, con su inconfundible aura bohemia y magnética, ha sido una de las más aclamadas de la noche. También se han dejado ver Manuel Carrasco, siempre cercano y amable con los asistentes, y la siempre luminosa María Pedraza, que ha deslumbrado con un estilismo rompedor y lleno de personalidad. No han faltado tampoco figuras como Ana Obregón, quien se encuentra en el foco mediático por la reciente denuncia que su ex cuñada, Paloma Lago, ha interpuesto contra el ex consejero del Mar en la Xunta de Galicia, Alfonso Villares.

Lidia Torrent, Isabel Gemio, Oriol Elcacho, Arancha del Sol y Finito, El Cordobés y Virginia Troconis o Bertín Osborne, acompañado de su hija Eugenia, tampoco han querido perderse la cita. Aunque el presentador de Mi casa es la tuya ha posado ante los fotógrafos congregados a la entrada del evento, ha evitado hacer declaraciones a la prensa. Bertín no ha querido responder a las preguntas de los periodistas y, de hecho, ha mostrado su incomodidad al ser interpelado por temas de su vida privada que lo han mantenido en el foco mediático en los últimos meses, como su relación actual con Gabriela Guillén tras haber reconocido su paternidad.

Al contrario que Bertín, quienes sí han atendido amablemente a los medios de comunicación han sido Lidia Torrent y Jaime Astrain. La pareja, que se ha mostrado muy unida y sonriente durante la velada, ha despejado cualquier rumor de crisis asegurando que están «genial». Incluso han dejado abierta la puerta a ampliar la familia en el futuro, aunque han matizado que no es algo que se planteen a corto plazo. Ambos han estado acompañados por Elsa Anka, madre de Lidia, que también ha posado con ellos y ha disfrutado de la fiesta con gran complicidad.

