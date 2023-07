La decisión de que Ana Obregón no realice su esperada reaparición televisiva con Bertín Osborne y/o Pablo Motos pero sí ante Joaquín Sánchez tiene una intrahistoria que no se ha contado hasta ahora. Tal y como suele suceder en cualquier ámbito de la vida y más todavía si cabe en televisión, nada es casualidad. Look ha buscado respuestas al porqué de la cancelación de dos entrevistas que estaban ya pactadas. Y las hemos encontrado.

Nada más conocerse la noticia de que la actriz había grabado un nuevo episodio de El Novato, conducido por el ya exjugador de fútbol, este digital se ha puesto en contacto con las otras partes implicadas, aunque solo sea por daños colaterales. El objetivo no era otro que conocer los motivos que había detrás de este inesperado giro de guion del que Joaquín ha salido como beneficiado.

Todo apuntaba a que Ana Obregón reaparecería tras su viaje a Miami en Mi Casa es la tuya, pero no ha sido así. ¿Cómo se han gestado todos los acontecimientos? La solución a este interrogante emana de decisiones tomadas desde los despachos de los principales grupos de comunicación de nuestro país.

El propio Bertín Osborne tenía cerrada la participación de Ana en su programa de entrevista e incluso ella viajó a Sevilla para grabarlo. El presentador dio algunos detalles hace semanas: «Seguro que os divertirá escucharlo, me ha dicho que me lo va a contar todo. La he visto muy contenta, la verdad, y le venía muy bien. Las connotaciones del porqué y cómo lo ha hecho (ser abuela por gestación subrogada) no tengo ni idea, pero se le preguntará, claro. Ya nos enteraremos, se lo preguntaré».

Bertín Osborne, tras quedarse sin Ana Obregón: «No entiendo nada»

Todo cambió el día que el cantante de rancheras recibió la llamada de la productora de Mi Casa es la tuya (Proamagna) para comunicarle una decisión tomada desde la planta noble de Mediaset: «Un buen día me llamaron para decirme que terminábamos la temporada con Carlos Herrera y que Ana Obregón no se hace», le desvela en exclusiva a Look.

Ana Obregón con Bertín Osborne. / Mediaset

El artista pidió explicaciones, aunque con tacto y sin demasiado ahínco: «Les pregunté que si había pasado algo, pero me dijeron que simplemente les había dicho Telecinco que no se hacía el programa». Es entonces cuando se abre para darnos su opinión: «Te confieso que no entendí nada, pero supongo que así son las cosas. Algún motivo habría para que Telecinco cortara o no quisiera que hiciéramos el programa, pero lo teníamos apalabrado y cerrado. No hable ni con Ana, ni con la productora ni con Telecinco, me di por enterado, lo asumí y ya está», zanja Bertín Osborne.

Pablo Motos también se queda sin Ana Obregón

Al igual que Bertín, Pablo Motos dejó entrever en abril que era factible poder contar con Ana en El Hormiguero, si bien es cierto que él se curó en salud ante el cambio que finalmente se ha producido: «Creo que vamos a tener la posibilidad de escuchar a la propia Ana Obregón porque la hemos invitado al programa y, en principio, ha dicho que sí, pero puede que no venga…».

Pablo Motos en ‘El Hormiguero’. / Antena 3

En su lugar, el presentador valenciano ha visto cómo la jugosa entrevista con Ana Obregón ha ido a parar a Atresmedia, pero a ,manos de Joaquín. Fuentes de dentro del exitoso programa explican este digital el motivo de esta variación de planes: «Nosotros, con los cambios que hemos tenido, imagino que ha sido difícil cuadrar». No ha habido más reacciones por parte de Motos y compañía.

Al hilo de todo lo anterior, Look ha podido saber que tan solo un día después (29 de marzo de 2023) de la publicación de la noticia de que Ana Obregón había recurrido a la gestación subrogada, la productora de El Novato -que es la misma que la del programa de Bertín Osborne- empezó a interesarse por la compra de material contactando a diferentes proveedores, quizá de cara a preparar algún formato con la bióloga como protagonista. Sin embargo, casi tres meses después decidieron echar el freno a su iniciativa, justo cuando se empezaba a dar por hecho que Ana sería entrevistada por los presentadores de Mi Casa es la tuya y El Hormiguero, respectivamente.

Ana Obregón y Joaquín Sánchez en ‘El novato’ / Atresmedia

Sea como fuere, Joaquín Sánchez es quien se ha llevado el gato al agua al contar con el testimonio de Ana Obregón. El exjugador y leyenda del Real Betis Balompié ha destapado algunos secretos de una entrevista que aún no tiene fecha de emisión: «Vais a llorar, reír, disfrutar y, sobre todo, pasar un buen rato, que es lo suyo».