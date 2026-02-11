Ana Milán: dos bodas, varias rupturas y ninguna renuncia a sí misma

Esta noche, El Hormiguero recibe a una de esas invitadas que no necesitan presentación, pero que siempre consiguen sorprender: Ana Milán. Actriz, escritora, comunicadora y, sobre todo, narradora nata, la alicantina se sentará frente a Pablo Motos para repasar una trayectoria profesional sólida y poliédrica, y para presentar su última aventura creativa, la novela Bailando lo quitao. Se espera una noche de confesiones sin filtro, reflexiones sobre el amor y la vida, y muchas risas, porque si algo define a Ana Milán es su capacidad para convertir cualquier experiencia, incluso las más dolorosas, en una historia luminosa.

Nacida en Alicante en 1973 como Ana Belén García Milán, estudió Ciencias de la Información antes de dar el salto definitivo a la interpretación. Su traslado a Madrid y su formación en el prestigioso Estudio Juan Corazza marcaron el inicio de una carrera que pronto la llevaría a convertirse en uno de los rostros más reconocibles de la televisión española. Tras papeles episódicos en series como Policías o Compañeros y su paso por el teatro con 5mujeres.com, su gran salto a la popularidad llegó con Camera Café. Allí dio vida a la inolvidable Victoria de la Vega, jefa implacable, elegante y mordaz, que se convirtió en icono de la comedia televisiva.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Ana MiLán (@byanamilan)

El éxito continuó con Yo soy Bea, donde interpretó a Sandra de la Vega, y más tarde con Física o Química, serie generacional en la que encarnó a Olimpia Díaz, una profesora compleja y apasionada que años después retomaría en El reencuentro. A lo largo de los años ha sabido alternar comedia y drama, participando en ficciones como Amar es para siempre, Paquita Salas o Veneno, y en películas como Descarrilados, Donde caben dos o Camera Café: La película. Además, ha ejercido como presentadora en formatos como Password o Caiga quien caiga, demostrando una versatilidad que la ha mantenido vigente en distintas generaciones.

Sin embargo, si algo ha reforzado su vínculo con el público en los últimos años ha sido su faceta como comunicadora directa y sin artificios. Durante el confinamiento, sus historias en redes sociales se hicieron virales por su humor descarnado y su manera única de contar anécdotas cotidianas. De ahí nació la serie ByAnaMilán y, posteriormente, el pódcast La vida y tal, donde comparte experiencias personales, reflexiones sobre el amor, las rupturas y las inseguridades con una mezcla de ironía y ternura que conecta especialmente con el público femenino. Su estilo, cercano y teatral, ha hecho que muchos la definan como una «stand-up comedian» involuntaria.

Ana Milán durante un desfile. (Foto: Gtres)

En el plano personal, Ana Milán ha vivido el amor con la misma intensidad con la que afronta su carrera. Madre de Marco, fruto de su relación con el actor Paco Morales, siempre ha hablado de la maternidad como uno de los grandes pilares de su vida. Posteriormente mantuvo relaciones mediáticas, como la que tuvo con el exjugador de baloncesto Juan Antonio Corbalán, con quien incluso se anunció una boda que finalmente no se celebró. Se casó en 2011 con el realizador Jorge Juan Pérez y más tarde con el actor Fernando Guillén Cuervo, matrimonios que concluyeron en separación. Lejos de esconder estas experiencias, Milán ha reflexionado sobre ellas con naturalidad, defendiendo una visión del amor basada en la libertad y el aprendizaje: para ella, el éxito sentimental no reside en la duración, sino en la autenticidad de lo vivido.

Esa filosofía vital impregna su primera novela, Bailando lo quitao, que esta noche presentará en el programa. En ella narra la vida de Josefa -Josi-, una mujer de 79 años que repasa su existencia marcada por decisiones valientes y una voluntad férrea de vivir sin pedir permiso. El libro, que nació antes incluso que su título, una expresión que la autora adoptó con entusiasmo, es un canto a la libertad, a las «últimas veces» y a la necesidad de abrazar cada etapa sin edulcorantes, incluida la vejez. Milán ha confesado que el personaje «le dictó» la historia, en un proceso creativo casi intuitivo que demuestra su talento como contadora de historias.

Luis Gestal Garce y Ana Milán en el Open de Madrid. (Foto: Gtres)

Además, su conexión con Mallorca, donde ha llevado espectáculos como La vida y tal y ha elogiado públicamente la acústica del Auditorium de Palma, revela una artista que valora el contacto directo con el público y los escenarios que permiten esa magia compartida. Esta noche, en El Hormiguero, Ana Milán no solo presentará un libro: repasará una vida vivida a contracorriente, con humor y sin pedir permiso. Y lo hará, como siempre, bailando lo quitao.