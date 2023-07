Ana María Aldón se sincera como nunca sobre su depresión

La sonrisa vuelve a ser un gesto significativo en el rostro de Ana María Aldón (45). La colaboradora de televisión estaría pasando ahora por uno de sus mejores momentos profesionales, y también personales, y mucho tendría que ver en esto último, su nueva relación sentimental con Eladio (56), a quien conoció varios meses atrás, después de su separación de José Ortega Cano (69). Prueba de ello es la imagen que, hace escasos días, la diseñadora compartió en su perfil en Instagram, donde reúne a más de doscientos mil seguidores, con el apuesto hombre.

«Gracias por cuidarme como nadie, por estar a mi lado aunque soplen vientos fuertes, por hacerme sentir única, especial. Por cómo me miras, por devolverme la ilusión y las ganas. Ganas de vivir, de luchar, de soñar, de sentir», escribió Ana María junto a la fotografía de los dos tortolitos con el mar de fondo.

Sus palabras despertaron casi de inmediato un aluvión de reacciones por parte de los usuarios en la red, así como las de numerosos rostros conocidos, que quisieron mostrar su afecto a la ex Superviviente en tan buen momento, además de conocer, de primera mano, cuál ha sido la fórmula de la sanluqueña para si no superar, aprender a vivir con la depresión que le fue diagnosticada varios años atrás y por la que ha estado en tratamiento con antidepresivos durante 6 años. Algo precisamente, que Ana María ha abordado hace escasos minutos a través de las stories en la ya citada red social.

«A diario recibo mensajes, pero en esta ocasión, han sido muy especiales. A ver si a vosotros os ayuda como me ayuda a mi. Entender lo caprichosa qué es la vida, las trabas que te pone…», ha comenzado diciendo. «Hace un año estaba muy mal, lo que es la cabeza, el poder de la mente. Los problemas te superan y decías no quería más… llegas a pensar no me merezco más», añade.

Stories de Instagram de Ana María Aldón / Instagram