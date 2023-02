Ana María Aldón prepara la revancha por el cumpleaños de su hijo tras su polémica ausencia

Tras haber sido la gran ausente en el cumpleaños de su hijo, Ana María Aldón ha reaparecido. Lo ha hecho a través de sus redes sociales con un tierno vídeo en el que aparece acompañada por una serie de familiares, entre los que está su querida madre. Una serie de miembros de su familia con los que la colaboradora probablemente tenga previsto para un fin de semana de lo más especial.

Ataviada con una blazer en color verde trébol y un pañuelo en el cuello, Aldón ha comenzado a hablar a través de sus stories de Instagram: «Buenos días, hoy llevo una compañía muy buena y era digna de comentároslo. Tengo atrás a dos personas y aquí al lado a otra. ¿Usted quién es, señora?», empieza diciendo la protagonista en cuestión, enfocando con el objetivo de su teléfono móvil a su progenitora con el mayor de los orgullos, comentando que está «muy guapa» y «en buena compañía».

Lejos de dejar ahí su testimonio, la diseñadora ha aprovechado también para dejar entrever que, desde por la mañana, no ha dejado de mimar a sus invitadas: «Esta mañana me he levantado, he llevado al niño al colegio y cuando he venido les he traído churros, porras y chocolate. Que paséis un día maravilloso, que yo está claro que lo voy a pasar. Un besito», zanjaba, cortando así una grabación familiar que apunta a que la colaboradora va a celebrar los diez años del pequeño José María con la visita de sus más allegadas.

Justo este encuentro ha tenido lugar cuando, hace tan solo unas horas, la familia Ortega Mohedano al completo se citaba en un conocido parque de bolas a las afueras de la capital para festejar el cumpleaños del hijo en común del diestro y de Ana María. En primer lugar se presentaron en el enclave mencionado Rosario Mohedano y su madre, Rosa Benito, luciendo una sonrisa de oreja a oreja. Unos minutos más tarde hacía lo propio Gloria Camila, sujetando un gran algodón de azúcar en forma de flor y una bolsa de plástico que probablemente contenía los regalos que más tarde abriría el pequeño con motivo de su décima vuelta al sol.

Como no podía ser de otra manera, Ortega Cano tampoco quiso faltar al evento, acompañando a su hijo a reencontrarse con sus familiares y con sus amigos para dar pistoletazo de salida a una jornada de lo más divertida. No obstante, llamaba especialmente la atención que no había ni rastro de la madre del niño, que probablemente optara por declinar la cita para así no tener que reencontrarse con la que un día fue su familia política, decantándose por celebrar con su hijo por otro lado el cumpleaños con la llegada de sus hermanas y de su madre, aunque aún no se sabe cuáles serán los planes que tienen entre manos.