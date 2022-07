Todo lo que sabemos de la búsqueda de casa de Ana María Aldón

El comienzo del verano no está siendo nada fácil para Ana María Aldón. Desde hace varias semanas, suenan con fuerza los rumores que apuntan hacia una crisis en su matrimonio con Ortega Cano. Unos comentarios que han ido in crescendo dados los últimos movimientos de la pareja, en los que parecen haber tomado caminos separados de cara a la época estival. Esto, sumado a una posible búsqueda de nuevo hogar por parte de la diseñadora, ha provocado que vuelvan a sonar las alarmas de todos los rincones del país.

Dado a que cada vez son más los colaboradores que apuntan a que la exconcursante de Supervivientes estaría buscando un domicilio en Madrid en el que asentarse junto a su hijo pequeño, ha sido la protagonista en cuestión quien ha querido tomar la palabra en Viva la vida para dar respuesta a la incógnita: “Parece que todo apunta a lo mismo, a mí no me gustaría decirle a ningún colaborador que no tiene razón porque es algo que a ellos les ha llegado, pero la realidad es nuestra y lo que nosotros vivimos es distinto, yo te confirmo que seguimos en la misma casa y estar, estamos, pero ahora mismo mi prioridad soy yo, por ahora no quiero hablar y mi prioridad soy yo, algo que él está respetando porque me está viendo y sabe que no estoy bien, si en algún momento tenemos que dar una información seremos nosotros los que la daremos”, comenzaba explicando, dejando la puerta abierta ante posibles cambios en su romance: “Mi marido y yo tenemos la comunicación que tenemos que tener, no significa que no tengamos contacto porque no nos vean juntos, a mí ahora es cuando se me está empezando a ver porque yo ya estoy haciendo esfuerzos para hacer cosas que hace 20 días era incapaz de hacer”, sentenciaba, aclarando así que parece estar viendo la luz al final del túnel en el que se ha visto inmersa desde hace días.

Sea como fuere, la diseñadora ha querido aprovechar su presencia en el programa de los fines de semana de Telecinco para corroborar la información dada por Paloma García-Pelayo, confirmando que está buscando casa en la capital y que lleva cierto tiempo intentando conseguirlo: “Eso no es nuevo, vosotros ya sabíais que yo estaba buscando una casa, pero eso es al margen de la situación personal que yo tenga en estos momentos, busco una casa para tener yo un techo en el que tener mi independencia, para hacer allí lo que yo quiera hacer, ya sea montar un taller de costura o para que mi familia se quede ahí si vienen a verme (…) Aún no he encontrado la casa porque en estos momentos no es la prioridad que tengo, estoy más pendiente de otras cosas”, admitía, dejando entrever que sigue en su mente la idea de mudanza, aunque por el momento prefiere recuperarse de todos los frentes abiertos que permanecen estando vigentes en su día a día.