Ana María Aldón ‘dispara’ y Ortega Cano responde con absoluto silencio

En los últimos días, la figura de José Ortega Cano ha vuelto a ocupar titulares tras las contundentes declaraciones de su exesposa, Ana María Aldón, en el programa ¡De viernes!. A pesar de la expectación mediática, el torero ha optado por no responder públicamente a las acusaciones, manteniendo una postura de silencio que ha llamado la atención de la prensa y del público. Este lunes, 5 de mayo, Ortega Cano ha sido captado por las cámaras de Gtres en las inmediaciones de su domicilio en Madrid. Al ser preguntado por los periodistas sobre las declaraciones de la diseñadora, el torero se ha mostrado cabizbajo y resignado, evitando hacer comentarios al respecto.

Esta actitud de Ortega Cano ha sido interpretada por muchos como una estrategia para no avivar más la polémica y proteger su intimidad y la de su familia, especialmente la de su hija, Gloria Camila. La que fuera concursante de Supervivientes, cabe recordar, fue la primera en sentarse en el plató del citado programa hace varias semanas para hablar abiertamente de la relación que mantuvieron su padre y la ex mujer de este. En aquella entrevista, la joven no sólo se pronunció sobre la convivencia familiar, sino que también dejó entrever ciertos desencuentros con Aldón, alimentando así la tensión pública entre ambas partes. A esto se suma su actual papel como colaboradora en el programa TardeAR, lo que la mantiene en el foco mediático de forma constante y la posiciona como una figura recurrente en debates televisivos sobre temas familiares y del corazón.

José Ortega Cano en las calles de Madrid. (Foto: Gtres) Con todo, está por ver si José Ortega Cano decide finalmente romper su silencio y dar su versión de los hechos, o si prefiere mantenerse al margen y continuar con la actitud discreta que ha adoptado hasta ahora. Sea como fuere, lo cierto es que su respuesta -o la ausencia de ella- podría marcar un nuevo giro en esta polémica mediática.

La dura confesión de Ana María Aldón sobre su matrimonio con Ortega Cano

En su entrevista, Ana María Aldón reveló que su boda con el torero fue, en realidad, una operación económica. Según sus palabras, la propuesta de matrimonio surgió como una estrategia para vender una exclusiva a la prensa, más que como un acto de amor. «Cuando mi hija se queda embarazada, yo hablo con José y le digo: mira José, yo voy a hacer una entrevista. Él me dice que en vez de dar una entrevista yo sola, que por qué no hacemos una entrevista entre los dos y nos casamos. Fue una operación económica», dijo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por De viernes (@deviernestv)

Además, Aldón confesó que durante su embarazo se sintió sola y desamparada. Afirmó que Ortega Cano deseaba tener un hijo biológico y que, aunque ella no lo buscaba, terminó quedándose embarazada. Del mismo modo explicó que, al enterarse de la noticia, el torero reaccionó con entusiasmo, pero que, con el tiempo, las tensiones familiares y la falta de apoyo emocional hicieron que esa etapa fuera especialmente difícil para ella.